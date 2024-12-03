Carlsberg оголосила про вихід Росії через день після повернення контролю над «Балтикою»

Датський пивоварний холдинг Carlsberg Group оголосив про продаж акцій російської пивоварної компанії «Балтика» структурі, що належить її двом топменеджерам, йдеться в пресрелізі Carlsberg Group від 3 грудня. Днем раніше компанія повернула контроль над російським підрозділом.

Деталі

Carlsberg володіла восьмома пивоварними заводами в Росії та налічувала близько 8400 співробітників, а минулого року компанія списала вартість «Балтики» в розмірі $1,41 млрд.

За угодою два топменеджери «Балтики» викуплять компанію, а також братимуть на себе управління, де один із них стане генеральним директором, а інший – його заступником. Їх імена не розкриваються.

У відповідь Carlsberg отримає грошову компенсацію та всі пакети акцій «Балтики» в своїх структурах в Азербайджані та Казахстані. Завершення угоди очікується в найближчі кілька днів.

Продаж був затверджений владою Данії та Росії, повідомляє Reuters. Видання пише, що угода оцінюється в $320 млн, а новим власником активів стане VG Invest, яка має звʼязки з пивоварними холдингами.

Контекст

28 березня 2022 року Carlsberg оголосила про продаж «Балтики» та припинення інвестицій, виробництва, продажу та реклами бренду в Росії. У червні компанія знайшла покупця для свого бізнесу, який володіє восьмома пивоварними заводами в Росії. Частка «Балтики» на ринку тоді оцінювалася в 27%.

16 липня 2023 року президент РФ Володимир Путін передав активи «Балтики» в тимчасове управління «Росмайну». У серпні Carlsberg відмовилася укладати угоду, яка легітимізувала б захоплення активів, визнавши, що Росія незаконно захопила бізнес, і заявивши, що не буде підтримувати цей процес.

Через обмежену співпрацю з російською владою з липня Carlsberg не змогла знайти прийнятного рішення щодо ситуації. У відповідь на захоплення активів компанія розірвала ліцензійні угоди на свої бренди в Росії.

2 грудня 2024 року Кремль виключив Baltika Breweries з переліку активів, що знаходяться під тимчасовим управлінням, і передав контроль назад компанії Carlsberg.