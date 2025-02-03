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Иностранные компании в 2024 году зарегистрировали на 37% меньше торговых марок, чем до полномасштабного вторжения – Опендатабот

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В 2024 году в Украине было подано 2573 заявки на регистрацию торговых марок, что на 37% меньше по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Подробности

  • 18,4% от общего количества заявок принадлежат компаниям из США, 12,5% – из Швейцарии, а Кипр занимает третье место с 9,7%.
Иностранные компании в 2024 году зарегистрировали на 37% меньше торговых марок, чем до полномасштабного вторжения – Опендатабот /Фото 1
  • Топ-5 компаний-заявителей: «Филипп Моррис Продактс С.А.» – 91 заявка, «Мистрал Кэпитал Менеджмент Лимитед» – 69 заявок, «ЮПЛ Маврикий Лимитед» – 69 заявок, «Бритиш Америкен Тобакко (Брендз) Инк.» – 49 заявок, «Фармак АГ» – 45 заявок.
  • Наибольшее количество заявок было подано на регистрацию ТМ в категориях, связанных с медицинскими, ветеринарными препаратами и средствами гигиены – 27,6% от общего количества.
  • 18,3% заявок касаются рекламы, администрирования и офисных услуг. Табачные изделия, аксессуары и их заменители занимают третью позицию среди наиболее востребованных категорий ТМ – 13,3%.

Контекст

Торговая марка – это знак, позволяющий отличать товары и услуги разных производителей на рынке. Регистрация торговой марки дает владельцу исключительное право на ее использование, что означает, что только он может распоряжаться этой маркой. Процесс регистрации торговой марки через Мадридскую систему (система международной регистрации торговых марок, которую администрирует ВОИС) позволяет заявителям сэкономить деньги и усилия при регистрации своих марок в других странах.

Министерство экономики Украины адаптировало правила составления, подачи заявок, проведения экспертизы и международной регистрации торговых марок согласно требованиям Европейского Союза. Соответствующий приказ вступил в силу 18 сентября, что будет способствовать продвижению украинской продукции на европейских рынках под марками, зарегистрированными по европейским стандартам, отмечает Минэкономики.

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