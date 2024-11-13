Суд ЕС отказал Украине в регистрации ТМ «Русский военный корабль, иди на**»

Суд отказался зарегистрировать фразу «Русский военный корабль, иди на**» как товарный знак в ЕС, говорится в решении суда. Заявку на регистрацию товарного знака подала Государственная пограничная служба Украины.

Ключевые факты

Госпогранслужба хотела использовать фразу «Русский военный корабль, иди на**» на русском и английском языках, в том числе при производстве широкого ассортимента товаров, сувениров, а также для издательских, образовательных, развлекательных и спортивных услуг, но в Ведомстве по интеллектуальной собственности ЕС отказали. Тогда пограничная служба оспорила решение в суде.

13 ноября суд постановил, что эта фраза «стала символом борьбы Украины против российской агрессии» и используется в политическом контексте.

В решении говорится, что фраза не способна выполнять основную функцию товарного знака, поскольку среднестатистический потребитель не видит в ней информацию о происхождении товаров или услуг, а только политический месседж.

Контекст

Фраза «Русский военный корабль, иди на**» была сказана украинским защитником на острове Змеиный 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину в ответ на угрозы российского крейсера «Москва» и предложение сдаться. Она стала лозунгом сопротивления российской агрессии.

Остров Змеиный, входящий в Килийский район Одесской области, россиянам удалось захватить в первые дни войны. Остров имеет площадь менее 0,2 кв. км. Он имеет большое значение для контроля над западным участком Черного моря.