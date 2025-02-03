Іноземні компанії у 2024 зареєстрували на 37% менше торгових марок, ніж до повномасштабного вторгнення – Опендатабот

У 2024 році в Україні було подано 2573 заявок на реєстрацію торгових марок, що на 37% менше порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

Деталі

18,4% від загальної кількості заявок належать компаніям зі США, 12,5% – зі Швейцарії, а Кіпр займає третю позицію з 9,7%.

Топ-5 компаній-заявників: Філіп Морріс Продактс С.А. – 91 заявка, Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед – 69 заявок, ЮПЛ Маврикій Лімітед – 69 заявок, Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк. – 49 заявок, Фармак АГ – 45 заявок.

Найбільшу кількість заявок подали на реєстрацію ТМ у категоріях, повʼязаних з медичними, ветеринарними препаратами та засобами гігієни – 27,6% від загальної кількості.

18,3% заявок стосуються реклами, адміністрування та офісних послуг. Тютюнові вироби, аксесуари та їх замінники посідають третю позицію серед найбільш затребуваних категорій ТМ – 13,3%.

Контекст

Торговельна марка – це знак, який дозволяє відрізняти товари та послуги різних виробників на ринку. Реєстрація торговельної марки надає власнику виключне право на її використання, що означає, що лише він може розпоряджатися цією маркою. Процес реєстрації торговельної марки через Мадридську систему (система міжнародної реєстрації торговельних марок, яку адмініструє ВОІВ) дає змогу заявникам заощадити гроші та зусилля при реєстрації своїх марок в інших країнах.

Міністерство економіки України адаптувало правила складання, подання заявок, проведення експертизи та міжнародної реєстрації торговельних марок згідно з вимогами Європейського Союзу. Відповідний наказ набув чинності 18 вересня, що сприятиме просуванню української продукції на європейських ринках під марками, зареєстрованими за європейськими стандартами, як зазначає Мінекономіки.