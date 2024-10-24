Intel выиграла суд по штрафу ЕС в €1 млрд. Регулятор не смог доказать незаконность скидок компании для производителей ПК

Суд ЕС вынес решение в пользу Intel по почти 20-летнему делу между американским производителем микросхем и регулирующими органами ЕС, пишет Reuters . Ранее дело привело к рекордному антимонопольному штрафу в размере €1,06 млрд.

Ключевые факты

Европейская комиссия ранее оштрафовала Intel за предоставление скидок производителям компьютеров Dell, Hewlett-Packard Co и Lenovo за покупку большинства своих чипов у Intel, что, по словам регулирующих органов, было попыткой заблокировать Advanced Micro Devices.

Суд ЕС постановил, что регулирующие органы не смогли доказать, что американская компания предоставляла незаконные скидки производителям ПК.

Регуляторы обычно выступают против скидок, предлагаемых доминирующими компаниями, поскольку опасаются, что они могут быть антиконкурентными, тогда как компании заявляют, что органы должны доказать, что скидки оказывают антиконкурентное влияние, прежде чем к компаниям будут применены санкции.

В четверг судьи заявили, что отклонили все аргументы апелляции, выдвинутые Европейской комиссией.

Intel заявила, что она удовлетворена решением суда «и наконец-то оставила эту часть дела позади». Еврокомиссия, базирующаяся в Брюсселе, отметила, что «тщательно проанализирует решение».

Несмотря на победу Intel, решение, вынесенное в четверг, все еще не поставило точку в этом вопросе. Еще одно юридическое сражение продолжается после того, как в прошлом году комиссия наложила новый штраф в размере €376,36 млн, сосредоточившись на тех частях дела, где она фактически выиграла в суде низшей инстанции в 2022 году, пишет Bloomberg.

Контекст

В ходе своего антимонопольного расследования Еврокомиссия утверждала, что Intel препятствовала конкуренции, предоставляя скидки производителям компьютеров с 2002 по 2005 год, если они покупали не менее 95% чипов для ПК у Intel.

Первоначально регулирующие органы ЕС оштрафовали Intel на €1,06 млрд, но впоследствии суд отменил это решение. Два года назад решение Еврокомиссии от 2009-го, обвинившее Intel в злоупотреблении своим доминирующим положением с целью подавления конкурента Advanced Micro Devices Inc., было частично отменено. Комиссия подала апелляцию.

Дело Intel получило новый импульс в начале этого года, когда советник суда заявил, что регуляторы не провели должным образом экономический анализ.