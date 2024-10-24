Intel уникла штрафу ЄС на €1 млрд. Регулятор не зміг довести у суді незаконність знижок для виробників ПК

Суд ЄС виніс рішення на користь Intel у майже 20-річній справі між американським виробником мікросхем і регулюючими органами ЄС, пише Reuters . Раніше справа призвела до рекордного антимонопольного штрафу в розмірі €1,06 млрд.

Ключові факти

Європейська комісія раніше оштрафувала Intel за надання знижок виробникам компʼютерів Dell, Hewlett-Packard Co і Lenovo за покупку більшості своїх чипів у Intel, що, за словами регулюючих органів, було спробою заблокувати Advanced Micro Devices.

Суд ЄС ухвалив, що регулюючі органи не змогли довести, що американська компанія надавала незаконні знижки виробникам ПК.

Регулятори зазвичай виступають проти знижок, що пропонуються домінуючими компаніями, оскільки побоюються, що вони можуть бути антиконкурентними, тоді як компанії заявляють, що органи повинні довести, що знижки мають антиконкурентний вплив, перш ніж до компаній будуть застосовані санкції.

У четвер судді заявили, що відхилили всі аргументи апеляції, висунуті Європейською комісією.

Intel заявила, що вона задоволена рішенням суду «і нарешті залишила цю частину справи позаду». Єврокомісія, що базується у Брюсселі, зазначила, що «ретельно проаналізує рішення».

Попри перемогу Intel, рішення, винесене у четвер, все ще не поставило крапку в цьому питанні. Ще одна юридична битва триває після того, як минулого року комісія наклала новий штраф у розмірі €376,36 млн, зосередившись на тих частинах справи, де вона фактично виграла в суді нижчої інстанції у 2022 році, пише Bloomberg.

Контекст

Під час свого антимонопольного розслідування Єврокомісія стверджувала, що Intel перешкоджала конкуренції, надаючи знижки виробникам компʼютерів з 2002-го до 2005 року, якщо вони купували не менше 95% чипів для ПК у Intel.

Спочатку регулюючі органи ЄС оштрафували Intel на €1,06 млрд, але згодом суд скасував це рішення. Два роки тому рішення Єврокомісії від 2009-го, яке звинуватило Intel у зловживанні своїм домінуючим становищем з метою придушення конкурента Advanced Micro Devices Inc., було частково скасоване. Комісія подала апеляцію.

Справа Intel отримала новий імпульс на початку цього року, коли радник суду заявив, що регулятори не провели належним чином економічний аналіз.