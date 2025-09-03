Госкомтелерадио заблокировало доступ к четырем нелегальным книжным интернет-магазинам. Через них продавали книги из страны-агрессора и Беларуси, сообщили в комитете 2 сентября.

Подробности

Доступ ограничили к незаконным книжным интернет-магазинам, которые распространяли, в частности, продукции издательств, связанных с лицами, находящимися под санкциями.

В продаже находились книги, изданные после начала полномасштабного вторжения и доставленные в Украину незаконно. Наццентр СБУ по управлению коммуникационными сетями и Госкомтелерадио выявляют эти ресурсы и инициируют их блокировку.

Доступ к веб-сайтам этих интернет-магазинов может быть восстановлен только после завершения военного положения, если владельцы легализуют бизнес и приведут работу в соответствие с законом.

Запрет основывается на статье 281 Закона Украины «Об издательском деле», которая запрещает распространение изданий из России и Беларуси.

Контекст

Запрет продаж книг из России и Беларуси действует в Украине с первых месяцев полномасштабного вторжения. Он основывается на статье 281 Закона Украины «Об издательском деле». Закон четко запрещает ввозить и распространять издания, изготовленные или выпущенные в свет издательствами этих стран. Это касается и тех, кто связан с лицами, находящимися под санкциями.

Несмотря на ограничения, некоторые онлайн-магазины продолжают нелегально продавать такую ​​продукцию. Часто они действуют анонимно во избежание ответственности.

В июле сайт Leader-Books уже блокировали за аналогичные нарушения. Тогда же обнаружили еще два магазина – Bookstor и «Хит Букс», продававшие 121 наименование запрещенной продукции на маркетплейсе Prom.ua. Prom.ua удалил эти товары и предупредил продавцов, но «Хит Букс» продолжил нарушение, поэтому ему закрыли доступ к сервисам.

С мая 2024-го по июль 2025 года прекратили распространение более 7500 наименований запрещенных книг, незаконно размещенных на Prom.ua.