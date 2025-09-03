Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Интернет-магазины Leader-Books, «Книгоград», «Барракуда» и «Книжкова хата» заблокировали за продажу российских изданий

Forbes

1 хв читання

Госкомтелерадио заблокировало доступ к четырем нелегальным книжным интернет-магазинам. Через них продавали книги из страны-агрессора и Беларуси, сообщили в комитете 2 сентября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Доступ ограничили к незаконным книжным интернет-магазинам, которые распространяли, в частности, продукции издательств, связанных с лицами, находящимися под санкциями.
  • В продаже находились книги, изданные после начала полномасштабного вторжения и доставленные в Украину незаконно. Наццентр СБУ по управлению коммуникационными сетями и Госкомтелерадио выявляют эти ресурсы и инициируют их блокировку.
  • Доступ к веб-сайтам этих интернет-магазинов может быть восстановлен только после завершения военного положения, если владельцы легализуют бизнес и приведут работу в соответствие с законом.
  • Запрет основывается на статье 281 Закона Украины «Об издательском деле», которая запрещает распространение изданий из России и Беларуси.

Контекст

Запрет продаж книг из России и Беларуси действует в Украине с первых месяцев полномасштабного вторжения. Он основывается на статье 281 Закона Украины «Об издательском деле». Закон четко запрещает ввозить и распространять издания, изготовленные или выпущенные в свет издательствами этих стран. Это касается и тех, кто связан с лицами, находящимися под санкциями.

Несмотря на ограничения, некоторые онлайн-магазины продолжают нелегально продавать такую ​​продукцию. Часто они действуют анонимно во избежание ответственности.

В июле сайт Leader-Books уже блокировали за аналогичные нарушения. Тогда же обнаружили еще два магазина – Bookstor и «Хит Букс», продававшие 121 наименование запрещенной продукции на маркетплейсе Prom.ua. Prom.ua удалил эти товары и предупредил продавцов, но «Хит Букс» продолжил нарушение, поэтому ему закрыли доступ к сервисам.

С мая 2024-го по июль 2025 года прекратили распространение более 7500 наименований запрещенных книг, незаконно размещенных на Prom.ua.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні