Держкомтелерадіо заблокувало доступ до чотирьох нелегальних книжкових інтернет-магазинів. Через них продавали книжки з країни-агресора та Білорусі, повідомили в комітеті 2 вересня.

Деталі

Доступ обмежили до незаконних книжкових інтернет-магазинів, які розповсюджували, зокрема, продукції видавництв, пов’язаних з особами, які перебувають під санкціями.

У продажі були книги, видані після початку повномасштабного вторгнення та доставлені в Україну незаконно. Наццентр СБУ з управління комунікаційними мережами та Держкомтелерадіо виявляють ці ресурси й ініціюють їх блокування.

Доступ до вебсайтів цих інтернет-магазинів можуть відновити лише після завершення воєнного стану, якщо власники легалізують бізнес і приведуть роботу у відповідність із законом.

Заборона ґрунтується на статті 281 Закону України «Про видавничу справу», яка забороняє розповсюдження видань з Росії та Білорусі.

Контекст

Заборона продажу книжок із Росії та Білорусі діє в Україні з перших місяців повномасштабного вторгнення. Вона ґрунтується на статті 281 Закону України «Про видавничу справу». Закон чітко забороняє ввозити та поширювати видання, виготовлені або випущені у світ видавництвами цих країн. Це стосується й тих, що пов’язані з особами, які перебувають під санкціями.

Попри обмеження, окремі онлайн-магазини продовжують нелегально продавати таку продукцію. Часто вони діють анонімно, щоб уникнути відповідальності.

У липні сайт Leader-Books уже блокували за аналогічні порушення. Тоді ж виявили ще два магазини — Bookstor і «Хіт Букс», які продавали 121 найменування забороненої продукції на маркетплейсі Prom.ua. Prom.ua видалив ці товари та попередив продавців, але «Хіт Букс» продовжив порушення, тому йому закрили доступ до сервісів.

Від травня 2024 до липня 2025 року припинили розповсюдження понад 7 500 найменувань заборонених книг, незаконно розміщених на Prom.ua.