Испания готовится ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

Испания готовится ввести 100% налог на недвижимость, которую покупают граждане за пределами Европейского союза. Целью такого шага является разрешение кризиса с доступностью жилья в стране. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, пишет BBC .

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«Запад сегодня стоит перед решающим вызовом – не допустить разделения общества на два класса: состоятельных землевладельцев и бедных арендаторов», – подчеркнул он.

В 2023 году нерезиденты ЕС приобрели в Испании 27 000 объектов недвижимости.

Пока премьер не уточнил, когда эта инициатива будет представлена ​​на рассмотрение парламента, где раньше ему часто не хватало поддержки для утверждения законопроектов.

Санчес также предложил ряд других мер по улучшению доступности жилья в Испании.

Контекст

Рост спроса на недвижимость, в частности со стороны иностранцев, повлек за собой дефицит доступного жилья для испанцев. Эта проблема наиболее ощутима в популярных туристических регионах и крупных городах.

В июне 2024 года Барселона запретила краткосрочную аренду квартир для туристов, пишет Reuters. Это решение было принято из-за значительного роста стоимости жилья для местных жителей. Кроме того, в городе решили повысить налог для пассажиров круизных лайнеров, чтобы снизить количество туристов.

На Майорке активисты также принялись за борьбу с чрезмерным туризмом. Они установили фейковые таблички на английском языке, предупреждающие о якобы закрывшемся пляже. Однако подпись на каталонском языке уточняет, что «опасности нет, пляж открыт». Такие мероприятия направлены на снижение потока туристов и нагрузки на местную инфраструктуру.