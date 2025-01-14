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Испания готовится ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В 2023 году нерезиденты ЕС приобрели в Испании 27 000 объектов недвижимости /Getty Images

В 2023 году нерезиденты ЕС приобрели в Испании 27 000 объектов недвижимости Фото Getty Images

Испания готовится ввести 100% налог на недвижимость, которую покупают граждане за пределами Европейского союза. Целью такого шага является разрешение кризиса с доступностью жилья в стране. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, пишет BBC.

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Подробности

  • «Запад сегодня стоит перед решающим вызовом – не допустить разделения общества на два класса: состоятельных землевладельцев и бедных арендаторов», – подчеркнул он.
  • В 2023 году нерезиденты ЕС приобрели в Испании 27 000 объектов недвижимости.
  • Пока премьер не уточнил, когда эта инициатива будет представлена ​​на рассмотрение парламента, где раньше ему часто не хватало поддержки для утверждения законопроектов.
  • Санчес также предложил ряд других мер по улучшению доступности жилья в Испании.

Контекст

Рост спроса на недвижимость, в частности со стороны иностранцев, повлек за собой дефицит доступного жилья для испанцев. Эта проблема наиболее ощутима в популярных туристических регионах и крупных городах.

В июне 2024 года Барселона запретила краткосрочную аренду квартир для туристов, пишет Reuters. Это решение было принято из-за значительного роста стоимости жилья для местных жителей. Кроме того, в городе решили повысить налог для пассажиров круизных лайнеров, чтобы снизить количество туристов.

На Майорке активисты также принялись за борьбу с чрезмерным туризмом. Они установили фейковые таблички на английском языке, предупреждающие о якобы закрывшемся пляже. Однако подпись на каталонском языке уточняет, что «опасности нет, пляж открыт». Такие мероприятия направлены на снижение потока туристов и нагрузки на местную инфраструктуру.

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