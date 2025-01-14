Іспанія готується запровадити 100% податок на нерухомість для нерезидентів ЄС

Іспанія готується запровадити 100% податок на нерухомість, яку купують громадяни з-поза меж Європейського союзу. Метою такого кроку є розвʼязання кризи з доступністю житла в країні. Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес, пише BBC .

Деталі

«Захід сьогодні стоїть перед вирішальним викликом – не допустити поділу суспільства на два класи: заможних землевласників і бідних орендарів», – наголосив він.

У 2023 році нерезиденти ЄС придбали в Іспанії 27 000 об’єктів нерухомості. Санчес підкреслив, що ці покупки здійснюються не для проживання, а для отримання прибутку.

Поки що премʼєр не уточнив, коли ця ініціатива буде подана на розгляд парламенту, де раніше йому часто бракувало підтримки для затвердження законопроєктів.

Санчес також запропонував низку інших заходів для покращення доступності житла в Іспанії. Серед них – звільнення від податків орендодавців, які здають доступне житло, передача понад 3000 будинків новому державному житловому органу та підвищення податків на квартири, що використовуються для туристичних цілей.

Контекст

Зростання попиту на нерухомість, зокрема з боку іноземців, спричинило дефіцит доступного житла для іспанців. Ця проблема найбільше відчувається в популярних туристичних регіонах і великих містах.

У червні 2024 року Барселона заборонила короткострокову оренду квартир для туристів, пише Reuters. Це рішення ухвалили через значне зростання вартості житла для місцевих мешканців. Крім того, у місті вирішили підвищити податок для пасажирів круїзних лайнерів, щоб зменшити кількість туристів.

На Майорці активісти також взялися за боротьбу з надмірним туризмом. Вони встановили фейкові таблички англійською мовою, які попереджають про нібито закриття пляжів. Однак підпис каталонською мовою уточнює, що «небезпеки немає, пляж відкритий». Такі заходи мають на меті зменшити потік туристів та знизити навантаження на місцеву інфраструктуру.