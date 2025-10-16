Итальянские издатели призывают провести расследование в отношении функции Google AI Overviews, называя ее «убийцей трафика» и угрозой для их бизнеса. Об этом пишет The Guardian 16 октября. Подобные жалобы уже подавались в других странах ЕС. Европейская ассоциация издателей газет (ENPA) призывает Еврокомиссию начать расследование против Google в соответствии с Законом о цифровых услугах.

Подробности

Функция AI Overviews предоставляет краткие сведения результатов поиска, поэтому пользователям не нужно посещать оригинальные сайты. Это вызывает обеспокоенность европейских медиа, считающих ее серьезной угрозой. В Италии функция появилась в марте.

Итальянская федерация газетных издателей (FIEG) подала жалобу национальному регулятору коммуникаций (Agcom). Издатели также выражают обеспокоенность из-за функции AI Mode, которая функционирует как чат-бот, агрегирует информацию с разных сайтов. По их мнению, продукты Google нарушают Закон о цифровых услугах, нанося ущерб итальянским пользователям, потребителям и бизнесу.

«Продукты Google конкурируют с контентом издателей, снижают их видимость и узнаваемость, а также уменьшают рекламные доходы», – отмечают в FIEG. Федерация отмечает, что это способствует непрозрачности и распространению дезинформации, создавая риски для демократического общества.

Контекст

В июле британская аналитическая компания Authoritas обнародовала исследование, обнаружившее, что после запуска Google AI Overviews в прошлом году количество переходов на веб-сайты сократилось до 80%. Эти данные были переданы антимонопольному органу Великобритании в рамках жалобы о влиянии функции на конкуренцию. Исследователи также отметили, что ссылки на YouTube, принадлежащий материнской компании Google – Alphabet, стали гораздо заметнее по сравнению со стандартными результатами поиска.

В другом исследовании, проведенном американским аналитическим центром Pew Research Center, также сообщалось о существенном снижении переходов с Google из-за AI Overviews: пользователи только в 1% случаев переходили по ссылкам под сводками, созданными искусственным интеллектом.

Google, в свою очередь, назвала эти исследования неточными, утверждая, что они основываются на ложной методологии.