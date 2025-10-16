Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Итальянские медиа требуют расследования против Google из-за ИИ-функции, которая «убивает трафик»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Итальянские издатели призывают провести расследование в отношении функции Google AI Overviews, называя ее «убийцей трафика» и угрозой для их бизнеса. Об этом пишет The Guardian 16 октября. Подобные жалобы уже подавались в других странах ЕС. Европейская ассоциация издателей газет (ENPA) призывает Еврокомиссию начать расследование против Google в соответствии с Законом о цифровых услугах.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Функция AI Overviews предоставляет краткие сведения результатов поиска, поэтому пользователям не нужно посещать оригинальные сайты. Это вызывает обеспокоенность европейских медиа, считающих ее серьезной угрозой. В Италии функция появилась в марте.
  • Итальянская федерация газетных издателей (FIEG) подала жалобу национальному регулятору коммуникаций (Agcom). Издатели также выражают обеспокоенность из-за функции AI Mode, которая функционирует как чат-бот, агрегирует информацию с разных сайтов. По их мнению, продукты Google нарушают Закон о цифровых услугах, нанося ущерб итальянским пользователям, потребителям и бизнесу.
  • «Продукты Google конкурируют с контентом издателей, снижают их видимость и узнаваемость, а также уменьшают рекламные доходы», – отмечают в FIEG. Федерация отмечает, что это способствует непрозрачности и распространению дезинформации, создавая риски для демократического общества.

Контекст

В июле британская аналитическая компания Authoritas обнародовала исследование, обнаружившее, что после запуска Google AI Overviews в прошлом году количество переходов на веб-сайты сократилось до 80%. Эти данные были переданы антимонопольному органу Великобритании в рамках жалобы о влиянии функции на конкуренцию. Исследователи также отметили, что ссылки на YouTube, принадлежащий материнской компании Google – Alphabet, стали гораздо заметнее по сравнению со стандартными результатами поиска.

В другом исследовании, проведенном американским аналитическим центром Pew Research Center, также сообщалось о существенном снижении переходов с Google из-за AI Overviews: пользователи только в 1% случаев переходили по ссылкам под сводками, созданными искусственным интеллектом.

Google, в свою очередь, назвала эти исследования неточными, утверждая, что они основываются на ложной методологии.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні