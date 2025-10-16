Італійські видавці закликають провести розслідування щодо функції Google AI Overviews, називаючи її «вбивцею трафіку» та загрозою для їхнього бізнесу. Про це пише The Guardian 16 жовтня. Подібні скарги вже подавали в інших країнах ЄС. Європейська асоціація видавців газет (ENPA) закликає Єврокомісію розпочати розслідування проти Google відповідно до Закону про цифрові послуги.

Деталі

Функція AI Overviews надає короткі зведення результатів пошуку, через що користувачам не потрібно відвідувати оригінальні сайти. Це викликає занепокоєння європейських медіа, які вважають її серйозною загрозою. В Італії функція з’явилася у березні.

Італійська федерація газетних видавців (FIEG) подала скаргу до національного регулятора комунікацій (Agcom). Видавці також висловлюють стурбованість через функцію AI Mode, яка функціонує як чат-бот, агрегує інформацію з різних сайтів. На їхню думку, продукти Google порушують Закон про цифрові послуги, завдаючи шкоди італійським користувачам, споживачам і бізнесу.

«Продукти Google конкурують із контентом видавців, знижують їхню видимість і впізнаваність, а також зменшують рекламні доходи», – зазначають у FIEG. Федерація наголошує, що це сприяє непрозорості та поширенню дезінформації, створюючи ризики для демократичного суспільства.

Контекст

У липні британська аналітична компанія Authoritas оприлюднила дослідження, яке виявило, що після запуску Google AI Overviews у минулому році кількість переходів на вебсайти скоротилася до 80%. Ці дані були передані антимонопольному органу Великої Британії в рамках скарги щодо впливу функції на конкуренцію. Дослідники також наголосили, що посилання на YouTube, який належить материнській компанії Google – Alphabet, стали значно помітнішими порівняно зі стандартними результатами пошуку.

В іншому дослідженні, проведеному американським аналітичним центром Pew Research Center, також повідомлялося про суттєве зниження переходів із Google через AI Overviews: користувачі лише в 1% випадків переходили за посиланнями під зведеннями, створеними штучним інтелектом.

Google, у свою чергу, назвала ці дослідження неточними, стверджуючи, що вони ґрунтуються на хибній методології.