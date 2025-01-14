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Кабмин назначил Олега Мудраченко временным руководителем Украинского Дунайского пароходства

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров утвердил назначение Олега Мудраченко исполняющим обязанности генерального директора Украинского Дунайского пароходства (УДП). Об этом говорится в распоряжении №24-р от 10 января 2025 года, обнародованном на сайте Кабмина.

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Подробности

  • Кабмин согласовал предложение Министерства развития общин и территорий о временном возложении исполнения обязанностей на Олега Мудраченко, который до этого работал начальником отдела технического обслуживания технического департамента предприятия.

Контекст

10 января Дмитрий Москаленко был уволен с должности генерального директора Украинского Дунайского пароходства после трех лет работы, сообщил он в соцсетях.

«За это время мы отремонтировали флот, вернули активы, рассчитались с долгами, защитили недвижимость за границей, провели деофшоризацию и очистили предприятие от коррупционных схем. Начали сотрудничество с группой Всемирного банка и запустили программу модернизации флота. К сожалению, не все инвестиционные проекты удалось реализовать из-за кризиса и других факторов», – отметил Москаленко.

Он добавил, что команда передает УДП в стабильном финансовом положении, с рабочим флотом, крупными контрактами на перевозку и программой модернизации.

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