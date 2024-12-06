Украинское Дунайское пароходство распродает морской флот после снятия блокады с портов Одессы

Украинское Дунайское пароходство, являющееся одной из крупнейших судоходных компаний, 5 декабря объявило о распродаже собственного морского флота. Таким образом компания хочет избавиться от убыточных непрофильных активов и направить ресурсы на модернизацию речного флота. Об этом говорится в пресс-релизе УДП.

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Свое решение компания объяснила снятием блокады с портов Одессы, после чего фрахтовые ставки упали в несколько раз, а порты Дуная опустели.

Содержание флота – значительные ежемесячные расходы, подчеркнуло УДП. «Нашим судам более 30 лет, поэтому через некоторое время придется снова тратиться на продление срока действия документов», – говорится в сообщении.

УДП заявило, что акционер в лице государства поддержал решение реализовать морской флот.

Компания выставляет на продажу единственным лотом все шесть судов. Речь идет о готовых к работе отремонтированных «Вилково» и «Измаил» и «Татарбунарах», «Виана ду Каштело», «Килия» и «Рени», которые уже много лет находятся в отстое.

Контекст

В 2022-2023 годах водные предприятия Придунавья на фоне блокады украинских морских портов перерабатывали рекордные объемы грузов – флот УДП перевез по 1,8 млн т по сравнению с 1,4 млн т в 2021-м.

После открытия Украинского морского коридора объемы перевозок по Дунаю в румынский порт Констанца обрушились.

Среди других факторов сокращения перевозок грузов по Дунаю руководство УДП назвало снижение спроса на украинское железорудное сырье на металлургических предприятиях Центральной и Восточной Европы, а также – высокую конкуренцию со стороны европейских перевозчиков.

В июле УДП сообщило, что планирует уволить 276 работников плавсостава для «оптимизации кадрового состава». Компания имеет значительное количество неиспользуемого технически и морально устаревшего флота, заявляло УДП.

Выручка УДП за 2023 год превысила 3,2 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Компания получила чистую прибыль в 719 млн грн по итогам прошлого года, а общая сумма дивидендов составила 215,6 млн грн, заявлял гендиректор УДП Дмитрий Москаленко.