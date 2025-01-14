Кабмин изменил правила дорожного движения в случае ДТП с двумя автомобилями

Кабинет Министров изменил правила дорожного движения при контактном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием двух транспортных средств. Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром» со ссылкой на постановление правительства №19 от 10 января.

Подробности

Теперь можно не информировать полицию в случае наступления такого ДТП, если не был причинен вред жизни и здоровью физлиц.

В то же время водители могут совместно, без полиции, составить для подачи страховщику сообщение о ДТП в бумажной или электронной форме.

После этого водители транспортных средств вправе покинуть место ДТП и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Нацполиции.

Контекст

В 2024 году (на начало октября) почти 2000 человек погибли, а еще около 21 000 были травмированы в ДТП, подсчитал сервис «Опендатабот». Больше всего аварий произошло в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Самыми опасными автодорогами по числу ДТП сейчас являются M-06 «Киев – Чоп» и М-30 «Стрый – Умань – Днепр – Изварино».

80% ДТП с пострадавшими случается в населенных пунктах, еще 15% аварий произошло на автодорогах государственного значения. В прошлом году в населенных пунктах количество аварий увеличилось на 13%. В то же время число ДТП на трассах осталось почти неизменным.

По данным Нацполиции, в течение января – ноября в Украине в результате ДТП погибли 2886 человек и были травмированы 29 484 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий с погибшими или травмированными увеличилось на 9% – до 23 743.