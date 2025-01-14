Кабмін змінив правила дорожнього руху в разі ДТП із двома автомобілями

Кабінет Міністрів змінив правила дорожнього руху в разі контактної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю двох транспортних засобів. Про це повідомила асоціація «Укравтопром» із посиланням на постанову уряду №19 від 10 січня.

Деталі

Відтепер можна не інформувати поліцію у разі настання такої ДТП, якщо не було завдано шкоди життю та здоров’ю фізосіб.

Водночас водії можуть спільно, без поліції, скласти для надання страховику повідомлення про ДТП у паперовій чи електронній формі.

Після цього водії транспортних засобів мають право залишити місце ДТП та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Нацполіції.

Контекст

У 2024 році (на початок жовтня) майже 2000 людей загинули, а ще майже 21 000 була травмована у ДТП, порахував сервіс «Опендатабот». Найбільше аварій сталось у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. А найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП наразі є M-06 «Київ – Чоп» та М-30 «Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине».

80% ДТП із постраждалими трапляється у населених пунктах, ще 15% аварій сталося на автодорогах державного значення. Минулого року у населених пунктах аварій побільшало на 13%. Водночас кількість ДТП на трасах залишилася майже незмінною.

За даними Нацполіції, упродовж січня – листопада в Україні внаслідок ДТП загинуло 2886 осіб та було травмовано 29 484 людини. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість аварій із загиблими чи травмованими збільшилась на 9% – до 23 743.