Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Харьковщина получит 840 млн грн на защиту энергообъектов

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров выделил из резервного фонда госбюджета 840 млн грн в защиту энергообъектов Харьковщины. Решение было принято 22 сентября на заседании правительства, сообщила пресс-служба Кабмина.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Средства будут направлены Харьковской ОВО на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго».
  • «Это позволит обезопасить от российских атак трансформаторы на подстанциях, которые дают свет и тепло более 220 000 жителей Харьковщины», – отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Контекст

В 2024 году в защиту энергообъектов в Украине было выделено 10 млрд грн из государственного бюджета. Эти средства направлялись на строительство укреплений, антидроновые системы, ПВО и восстановление инфраструктуры.

В госбюджете на 2025 год в защиту энергообъектов предусмотрено около 15 млрд грн из общего фонда. Это программа Минэнерго для инженерно-технических мер защиты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, включая укрепление, ремонт и системы защиты от атак. Дополнительно, через специальный фонд и международные ссуды (ЕИБ, Всемирный банк), на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры привлекается часть из 115 млрд грн, предусмотренных для ремонта и защиты объектов. Общие расходы на энергетику частично возмещаются из Единого проектного портфеля (224,2 млрд грн), а финансирование может корректироваться из резервного фонда (до 4% ВВП).

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні