Подробности

Средства будут направлены Харьковской ОВО на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго».

«Это позволит обезопасить от российских атак трансформаторы на подстанциях, которые дают свет и тепло более 220 000 жителей Харьковщины», – отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Контекст

В 2024 году в защиту энергообъектов в Украине было выделено 10 млрд грн из государственного бюджета. Эти средства направлялись на строительство укреплений, антидроновые системы, ПВО и восстановление инфраструктуры.

В госбюджете на 2025 год в защиту энергообъектов предусмотрено около 15 млрд грн из общего фонда. Это программа Минэнерго для инженерно-технических мер защиты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, включая укрепление, ремонт и системы защиты от атак. Дополнительно, через специальный фонд и международные ссуды (ЕИБ, Всемирный банк), на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры привлекается часть из 115 млрд грн, предусмотренных для ремонта и защиты объектов. Общие расходы на энергетику частично возмещаются из Единого проектного портфеля (224,2 млрд грн), а финансирование может корректироваться из резервного фонда (до 4% ВВП).