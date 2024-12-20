Минвосстановления нашло способ сэкономить 18 млрд грн на строительстве объектов защиты энергетики – Кулеба

Министерство восстановления изменяет подход к финансированию строительства второго и третьего уровня защиты энергетики и договорилось с подрядчиками о перерасчете смет, что позволит сэкономить 18 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью ZN.UA.

Ключевые факты

По словам Кулебы, защиту энергообъектов строили по принципу «проектируй – строй» – то есть проект производился во время строительства. «Поэтому цифры разные, как и разная привязка к местности. В общем, есть нюансы», – пояснил вице-премьер. Объекты защиты достроены на 95-99%, сообщил он.

Минвосстановления решило изменить этот подход. «Собрали подрядчиков, когда обсуждали вопросы строительства второго и третьего уровня энергетики. Мы очертили свою позицию по поводу необходимости уменьшать расходы», – говорит он.

По его словам, подрядчики пошли навстречу. Мы подписали документы об экономии в 18 млрд грн на уже утвержденные проекты. Сметы будут пересчитаны», – отметил он.

Контекст

В прошлом году Агентству восстановления и инфраструктурных проектов, являющемуся частью Министерства восстановления, решением СНБО поручили обеспечить строительство защитных конструкций от дронов и ракет на 22 распределительных подстанциях НЭК «Укрэнерго». Кроме того, Агентство должно позаботиться о защите 103 объектов энергетики от осколочных поражений.

Более половины подрядчиков, возводивших защиту над объектами энергетики, – дорожные компании Autostrada, «Автомагистраль-Юг», Onur, RDS, «ПБС», свидетельствуют обнародованные Агентством данные о ценах на стройматериалы в середине мая по областям.

Первоначальный общий «чек» Агентства за возведение защиты всех энергообъектов тремя уровнями предусматривал расходы на 86 млрд грн, объяснил Forbes Ukraine собеседник в Кабмине. Начать строить решили с суммы, почти в десять раз меньшей, чем просил глава Агентства Мустафа Найем, – 9,6 млрд грн. Подрядчики жаловались на большую задолженность перед ними.

18 июня Кабинет Министров уволил Мустафу Найема с должности главы Агентства восстановления и инфраструктурных проектов, которую он занимал с января 2023 года. Найем рассказал, что написал заявление об увольнении еще 10 июня. По его словам, решение он принял самостоятельно «из-за системных препятствований, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия».

27 сентября правительство назначило главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергея Сухомлина – бывшего городского голову Житомира.