Деталі

Кошти скерують Харківській ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго».

«Це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини», – зазначила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Контекст

У 2024 році на захист енергооб’єктів в Україні було виділено 10 млрд грн з державного бюджету. Ці кошти спрямовувалися на будівництво укріплень, антидронові системи, ППО та відновлення інфраструктури.

У держбюджеті на 2025 рік на захист енергооб’єктів передбачено близько 15 млрд грн із загального фонду. Це – програма Міненерго для інженерно-технічних заходів захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, включаючи укріплення, ремонт і системи захисту від атак. Додатково, через спеціальний фонд і міжнародні позики (ЄІБ, Світовий банк) на відновлення та захист енергетичної інфраструктури залучається частина з 115 млрд грн, передбачених для ремонту та захисту об’єктів. Загальні видатки на енергетику частково покриваються з Єдиного проєктного портфелю (224,2 млрд грн), а фінансування може коригуватися з резервного фонду (до 4% ВВП).