Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду держбюджету 840 млн грн на захист енергообʼєктів Харківщини. Рішення ухвалили 22 вересня на засіданні уряду, повідомила пресслужба Кабміну.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Кошти скерують Харківській ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго».
- «Це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини», – зазначила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Контекст
У 2024 році на захист енергооб’єктів в Україні було виділено 10 млрд грн з державного бюджету. Ці кошти спрямовувалися на будівництво укріплень, антидронові системи, ППО та відновлення інфраструктури.
У держбюджеті на 2025 рік на захист енергооб’єктів передбачено близько 15 млрд грн із загального фонду. Це – програма Міненерго для інженерно-технічних заходів захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, включаючи укріплення, ремонт і системи захисту від атак. Додатково, через спеціальний фонд і міжнародні позики (ЄІБ, Світовий банк) на відновлення та захист енергетичної інфраструктури залучається частина з 115 млрд грн, передбачених для ремонту та захисту об’єктів. Загальні видатки на енергетику частково покриваються з Єдиного проєктного портфелю (224,2 млрд грн), а фінансування може коригуватися з резервного фонду (до 4% ВВП).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.