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Российская ракета уничтожила в Запорожье бизнес-центр HD-group Бориса Шестопалова (фото)

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes
Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Последствия ракетного удара по Запорожью 10 декабря 2024 /пресс-служба Запорожской ОВА

Последствия ракетного удара по Запорожью 10 декабря 2024 Фото пресс-служба Запорожской ОВА

Российский ракетный удар 10 декабря по центру Запорожья послужил причиной смерти минимум семи человек и почти полного разрушения бизнес-центра, принадлежащего HD-group Бориса Шестопалова. Об этом бизнесмен написал у себя на странице в Facebook.

Подробности

  • Перед войной HD-group открыла на месте старого промышленного предприятия «Гамма» первую очередь бизнес-центра М11, отметил Борис Шестопалов.
  • В бизнес-центре находились офтальмологическая клиника, центр MRT-диагностики, реабилитационный центр и офисные помещения для IT-компаний и сервисных предприятий.
  • «Во время войны мы продолжали достраивать М11, готовить помещения для новых клиентов, монтировать солнечные панели и другие системы энергопитания. И еще много прочего…», – написал предприниматель. Несмотря на значительные разрушения, Шестопалов намерен возобновить бизнес-центр.

Контекст

10 декабря российские войска ударили по частной клинике в Запорожье. Воздушные силы ранее предупреждали об угрозе применения баллистических ракет с юго-восточного направления, в районах, где была объявлена воздушная тревога. На данный момент известно о семи погибших и 22 раненных. В ночь на 11 декабря спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов двух женщин, которые сейчас пребывают в больнице. Повреждены 20 жилых домов и три нежилых сооружения. В ликвидации последствий атаки принимают участие более 160 лиц і 50 единиц техники. В то же время под руинами разрушенного дома до сих пор находятся четверо человек.

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