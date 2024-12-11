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Російська ракета знищила в Запоріжжі бізнес-центр HD-group Бориса Шестопалова (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 10 грудня 2024 року /пресслужба Запорізької ОВА

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 10 грудня 2024 року Фото пресслужба Запорізької ОВА

Російський ракетний удар 10 грудня по центру Запоріжжя став причиною смерті щонайменше сімох людей і майже повного зруйнування бізнес-центру, що належить HD-group Бориса Шестопалова. Про це бізнесмен написав у себе на сторінці у Facebook.

Деталі 

  • Перед війною HD-group відкрила на місці старого промислового підприємства «Гамма» першу чергу бізнес-центру М11, зазначив Борис Шестопалов.
  • У бізнес-центрі були розташовані офтальмологічна клініка, центр MRT-діагностики, реабілітаційний центр та офісні приміщення для IT-компаній і сервісних підприємств.
  • «Під час війни ми продовжували добудовувати М11, готувати приміщення для нових клієнтів, монтувати сонячні панелі та інші системи енергоживлення. Та ще багато чого…», – написав підприємець. Попри значні руйнування, Шестопалов планує відновити бізнес-центр.

Контекст 

10 грудня російські війська вдарили по приватній клініці в Запоріжжі. Повітряні сили раніше попереджали про загрозу застосування балістичних ракет з південного-східного напрямку, у районах, де була оголошена повітряна тривога. Наразі відомо про сімох загиблих та 22 поранених. Вночі проти 11 грудня рятувальники ДСНС вилучили з-під завалів двох жінок, які наразі перебувають у лікарні. Пошкоджено 20 житлових будинків і три нежитлові споруди. У ліквідації наслідків атаки беруть участь понад 160 осіб і 50 одиниць техніки. Водночас під руїнами понівеченого будинку досі перебувають четверо людей.

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