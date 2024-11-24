СБУ показала уламки нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру. Хроніка війни

24 листопада

СБУ показала журналістам Associated Press уламки експериментальної ракети РФ, якою та вдарила по Дніпру. Це перший випадок, коли фрагменти такого озброєння виявили на території України, заявив представник спецслужби.

Ракетні війська ЗСУ завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області. Українські захисники поцілили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400", повідомив Генштаб ЗСУ.

В ніч на 24 листопада РФ запустила по Україні 73 дрони та безпілотники невстановленого типу із Орла та Брянської області, повідомили Повітряні сили ЗСУ. На 09:00 Сили ППО збили 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. Ще 19 безпілотників локаційно втрачено, ймовірно через протидію РЕБ Сил оборони.

23 листопада

Обраний президент США Дональд Трамп може призначити спецпредставником з питань російсько-української війни колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла, пише Reuters з посиланням на джерела. Республіканець за часів першого президентства Трампа виконував обовʼязки директора Національної розвідки США. Він виступав за створення «автономних зон» в Україні для завершення війни та був противником швидкого вступу України до НАТО.

Через російський авіаудар загинув 55-річний чоловік у Запорізькому районі, в обласному центрі через атаку поранено 11-річного хлопчика, розповів голова ОВА Іван Федоров. Загалом за добу ворог 433 рази обстріляв 16 населених пунктів Запорізької області.

Генсекретар НАТО Марк Рютте 22 листопада зустрівся з новообраним президентом США Трампом. Зустріч відбулася листопада, але відомо про неї стало вранці у суботу. Політики обговорили «низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс», повідомили у НАТО.

22 листопада

Канада передала Україні систему NASAMS, яку замовила у США, повідомив міністр оборони країни Білл Блер. За його словами, Оттава витратила на цю систему майже $300 млн, пише CBC.

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформацію від розвідок щодо можливих російських атак слід сприймати як інформацію, а не як «дозвіл на вихідний» – уся Україна має працювати, коли немає повітряної тривоги.

Україна веде переговори з США про можливість отримання американської протиракетної системи THAAD після атаки Росії новим експериментальним типом ракети. Розглядається два варіанти збиття зазначених ракет: або модернізувати Patriot, або отримати відповідні системи THAAD.

Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за «данською моделлю». Такий формат передбачає закупівлю озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємств.