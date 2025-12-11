Китай провел первый полет крупнейшего в мире дрона Jiutian – беспилотного «авианосца», способного переносить ракеты и запускать рои ударных БПЛА. Запуск подчеркивает амбиции Пекина в модернизации армии и развитии беспилотных систем, пишет Bloomberg .

Детали

Дрон Jiutian впервые поднялся в воздух в китайской провинции Шэньси, сообщило агентство Xinhua. Аппарат, который публично представили в прошлом году на авиашоу в Чжухае, может перевозить до 6 тонн полезной нагрузки и оснащен восемью подвесными точками для управляемых бомб, ракет «воздух–воздух», «воздух–корабль» и дронов-камикадзе.

Внутри фюзеляжа он способен нести более 100 малых беспилотников, предназначенных для массированных одновременных атак, перегружающих системы ПВО противника. В то же время эксперты отмечают, что большие размеры уменьшают скрытность аппарата.

Jiutian производится государственной оборонной компанией Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd., и перед полноценным развертыванием он должен пройти серию операционных испытаний.

Контекст

Китай ускоряет развитие беспилотных технологий на фоне конкуренции с США и уроков войны России против Украины, где дешевые дроны все чаще уничтожают значительно более дорогую технику.

Пекин активно демонстрирует военные инновации, в частности новые ударные БПЛА и амфибийные штурмовые корабли. В сентябре Си Цзиньпин показал новейшие дроны на военном параде, что также подчеркнуло ядерные амбиции страны.

В то же время армия переживает масштабные чистки из-за коррупции, которая, по оценкам американской разведки, подорвала качество вооружения, включая ракетные силы – ключевыми для потенциального вторжения на Тайвань.

Китайская индустрия беспилотников пользуется преимуществами развитой гражданской базы, на которой выросли компании вроде DJI. Новый дрон Jiutian станет следующим элементом этого растущего парка систем, которые готовят к применению Народно-освободительной армией.