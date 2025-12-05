Украинский производитель беспилотников «Генерал Черешня» будет производить разработанный военными дрон-перехватчик Octopus для перехвата Shahed. Об этом говорится в Facebook-сообщении компании.
Ключевые факты
- «Компания «Генерал Черешня» присоединилась к проекту Octopus. Поддерживаем инициативу Минобороны и готовимся к подписанию соглашения», – говорится в публикации компании.
- Octopus – украинская разработка, созданная в сотрудничестве с Великобританией. В октябре британское Минобороны анонсировало планы поставлять тысячи таких дронов Украине ежемесячно.
- Серийное производство дрона-перехватчика Octopus запустили в ноябре, говорится в публикации министра обороны от 14 ноября.
- На тот момент технологию передали трем первым производителям, еще 11 компаний готовили свои мощности.
Контекст
В апреле 2025 года украинский ОПК презентовал дрон-перехватчик Shahed. Видео с новинкой опубликовал президент Владимир Зеленский. Разработка Octopus началась около двух лет назад, первое боевое применение – в июне 2025-го, писал Forbes в ноябре 2025-го.
По данным разработчиков, за последние два месяца дрон сбил более 20 российских Shahed.
По состоянию на июнь 2025 года в экосистеме Brave1 технологии перехвата и уничтожения Shahed разрабатывали 15 компаний.
В компании «Генерал Черешня» есть собственная разработка для перехвата Shahed – дрон Bullet. Их изготавливают несколько – ночной, дневной и с системой донаведения. Люди, имеющие отношение к рынку перехватчиков и компании, указывают, что цена может немного превышать $2000. Речь идет о производстве тысяч дронов в месяц.
