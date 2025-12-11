Китай провів перший політ найбільшого у світі дрона Jiutian – безпілотного «авіаносця», здатного переносити ракети та запускати рої ударних БПЛА. Запуск підкреслює амбіції Пекіна в модернізації армії та розвитку безпілотних систем, пише Bloomberg .

Деталі

Дрон Jiutian уперше піднявся в повітря в китайській провінції Шеньсі, повідомило агентство Xinhua. Апарат, який публічно представили торік на авіашоу в Чжухаї, може перевозити до 6 тонн корисного навантаження та має вісім підвісних точок для керованих бомб, ракет «повітря–повітря», «повітря–корабель» та дронів-камікадзе.

Усередині фюзеляжу він здатен нести понад 100 малих безпілотників, призначених для масованих одночасних атак, що перевантажують системи ППО противника. Водночас експерти зазначають, що великі розміри зменшують прихованість апарата.

Jiutian виробляє державна оборонна компанія Xi’an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co. Ltd., і перед повноцінним розгортанням він має пройти серію операційних випробувань.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Китай прискорює розвиток безпілотних технологій на тлі конкуренції зі США та уроків війни Росії проти України, де дешеві дрони дедалі частіше знищують значно дорожчу техніку.

Пекін активно демонструє військові інновації, зокрема нові ударні БПЛА та амфібійні штурмові кораблі. У вересні Сі Цзіньпін показав новітні дрони на військовому параді, що також підкреслив ядерні амбіції країни.

Водночас армія переживає масштабні чистки через корупцію, яка, за оцінками американської розвідки, підірвала якість озброєння, включно з ракетними силами – ключовими для потенційного вторгнення на Тайвань.

Китайська індустрія безпілотників користується перевагами розвиненої цивільної бази, на якій зросли компанії на кшталт DJI. Новий дрон Jiutian стане наступним елементом цього зростаючого парку систем, які готують до застосування Народно-визвольною армією.