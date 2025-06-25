Продажи новых авто в Европе выросли на 1,9% в мае, достигнув 1,11 млн единиц. Рынок поддержали гибриды и электрокары, компенсировавшие давление со стороны слабой экономики и конкуренции из Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

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Рост обеспечили ключевые рынки – Германия, Великобритания и Испания. Во Франции – падение.

Особенно стремительно – на 46% – выросли продажи плагин-гибридов, превысив 100 000 единиц.

Продажи электромобилей прибавили 27%, и теперь они занимают 17% рынка Европы. Спрос поддерживают новые модели и государственные стимулы, действующие до сих пор в части стран. Однако принятие EV остается неравномерным – цена и зарядная инфраструктура сдерживают спрос.

Tesla потеряла 28% европейских продаж в мае. На падение оказали влияние усиленная конкуренция и политическая активность Илона Маска, которая, вероятно, отталкивает часть покупателей.

Volkswagen показал умеренный рост благодаря обновленным версиям ID.4 и ID.7, а также выходу новой модели Skoda Elroq.

BMW увеличил продажи на 8,1%, а его основной конкурент Mercedes-Benz – на 3,9%.

По данным Jato Dynamics, китайские производители в мае продали 65 808 автомобилей на 28 европейских рынках, заняв 5,9% рынка против 2,9% год назад. Лидер BYD почти сравнялся с Tesla после того, как в апреле впервые опередил ее.

В то же время Stellantis (бренды Jeep, Peugeot) сократила продажи на 3% – компания теряет позиции из-за устаревшей линейки бензиновых авто и слабого ценообразования электромобилей. Renault в мае прибавила 4,6% благодаря хорошим результатам Dacia, компенсировавшим падение основного бренда.

Контекст

Европейский автопром переживает период трансформации: на него оказывает давление низкий спрос в ЕС, агрессивная экспансия китайских брендов, а также политическое требование переходить на зеленые технологии.

Несмотря на рост рынка, экономические колебания, инфляция и высокая стоимость жизни в Европе могут сдерживать спрос на новые автомобили. Исторически вторичный рынок демонстрирует устойчивость к экономическим спадам, но новые автомобили более чувствительны к этим факторам.