Продажі нових авто в Європі зросли на 1,9% у травні, сягнувши 1,11 млн одиниць. Ринок підтримали гібриди та електрокари, які компенсували тиск з боку слабкої економіки та конкуренції з Китаю. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA).
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Деталі
- Зростання забезпечили ключові ринки – Німеччина, Велика Британія та Іспанія. У Франції – падіння.
- Особливо стрімко – на 46% – зросли продажі плагін-гібридів, перевищивши 100 000 одиниць.
- Продажі електромобілів додали 27%, і тепер вони займають 17% ринку Європи. Попит підтримують нові моделі та державні стимули, які досі діють у частині країн. Однак прийняття EV лишається нерівномірним – ціна та зарядна інфраструктура стримують попит.
- Tesla втратила 28% європейських продажів у травні. На падіння вплинули посилена конкуренція та політична активність Ілона Маска, яка, ймовірно, відштовхує частину покупців.
- Volkswagen показав помірне зростання – завдяки оновленим версіям ID.4 та ID.7, а також виходу нової моделі Skoda Elroq.
- BMW збільшив продажі на 8,1%, а його основний конкурент Mercedes-Benz – на 3,9%.
- За даними Jato Dynamics, китайські виробники у травні продали 65 808 авто на 28 європейських ринках, зайнявши 5,9% ринку проти 2,9% рік тому. Лідер BYD майже зрівнявся з Tesla після того, як у квітні вперше її випередив.
- Водночас Stellantis (бренди Jeep, Peugeot) скоротила продажі на 3% – компанія втрачає позиції через застарілу лінійку бензинових авто й слабке ціноутворення електромобілів. Renault у травні додала 4,6% завдяки хорошим результатам Dacia, які компенсували падіння основного бренду.
Контекст
Європейський автопром переживає період трансформації: на нього тисне низький попит у ЄС, агресивна експансія китайських брендів, а також політична вимога переходити на зелені технології.
Попри зростання ринку, економічні коливання, інфляція та висока вартість життя в Європі можуть стримувати попит на нові автомобілі. Історично вторинний ринок демонструє стійкість до економічних спадів, але нові авто чутливіші до цих факторів.
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