Китайские автопроизводители, возглавляемые BYD Co., в апреле вернули себе значительную долю европейского рынка электромобилей (EV), достигнув наивысшего показателя за девять месяцев, несмотря на пошлины ЕС, введенные в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg 30 мая.

Подробности

Китайские бренды заняли 8,9% рынка электромобилей в Европе, что является наибольшим показателем с июля, а также увеличили продажи гибридных и бензиновых моделей.

Этот рост подчеркивает вызов, который китайские компании бросают европейским конкурентам. Хотя пошлины ЕС, введенные в ноябре, сначала затормозили прогресс, последние два месяца демонстрируют возобновление динамики.

«Китайские бренды успешно адаптировались к новым рыночным условиям», – отметил аналитик Dataforce Юлиан Лицингер, указав на значительный рост продаж китайских гибридов, которые в апреле составили 7,6% европейского рынка гибридов по сравнению с менее чем 1% годом ранее.

В Европе в апреле BYD продал вдвое больше электромобилей, чем MG, по данным Jato Dynamics, принадлежащей SAIC Motor Corp., переключила внимание на гибриды, используя спрос на модели ZS crossover и MG3, как отметил аналитик Jato Фелипе Муньос.

MG, которая ранее была лидером продаж электромобилей в Европе, столкнулась с пошлинами ЕС на электромобили, превышающими 45%, из-за чего продажи EV снизились даже в странах без пошлин, таких как Великобритания и Норвегия. «Теперь акцент не только на электромобилях, но и на других типах двигателей», – объяснил Муньос.

Контекст

Китайская компания BYD обошла Tesla по мировым продажам электромобилей, укрепив свои позиции лидера рынка. В январе 2025 года BYD реализовала более 318 000 электрических и гибридных автомобилей, что на 161% больше, чем в прошлом году, захватив почти 15% китайского авторынка – крупнейшего в мире.

В первом квартале BYD впервые опередила Tesla по продажам электромобилей в Европе, обойдя американского гиганта, ранее доминировавшего в этом сегменте. В апреле BYD зарегистрировала 7231 новый электромобиль, что на 169% больше по сравнению с прошлым годом, войдя в топ-10 брендов по продажам электрокаров. А Tesla, чьи продажи упали на 49%, заняла более низкую позицию.

Впоследствии BYD объявила скидки до 34%, что усилило конкуренцию и повлияло на акции китайских автопроизводителей. Акции BYD упали на 8,3%, а конкурентов, таких как Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. и Geely Automobile Holdings Ltd., – более чем на 5% из-за опасений инвесторов относительно роста конкуренции.