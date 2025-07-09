В Украине запустился новый оборонный фонд Darkstar объемом €15 млн. В планах – проинвестировать до конца года в три-четыре украинских оборонных стартапа.

Подробности

Фонд наполнили европейские предприниматели, семейные офисы и государственный фонд SmartCap. Его размер планируется увеличить до €25 млн в течение следующих 6–12 месяцев.

Darkstar будет инвестировать преимущественно в стартапы на ранних стадиях (pre-seed и seed) со средним размером чека от €500 000 до €1 млн.

Фонд ищет стартапы, специализирующиеся на компонентах для беспилотников, сенсорах, системах управления и связи, средствах для РЭБ, решениях в сфере кибербезопасности, разведки и наблюдения военного и двойного назначения.

Ключевое требование к стартапам – реальный боевой опыт использования технологий или потенциал к боевому применению в ближайшее время.

Фонд оказывает поддержку в регистрации компаний в Европе, открытии банковских счетов, выходе на рынки стран НАТО и развитии там партнерств, говорится в релизе.

Контекст

Darkstar – коалиция, в которую входят более 30 основателей единорогов, хакеров и инвесторов из Эстонии, Украины, Германии, Франции и Великобритании. Darkstar организует в Украине хакатоны для стартапов и инвестирует в оборонные технологии.

В сентябре 2024-го коалиция инвестировала €600 000 в украинско-эстонскую платформу ситуационной осведомленности Farsight Vision, а в мае 2025-го – еще €600 000 в разработчика боеприпасов для дронов Deftak.

В 2024 году треть из 24 самых активных инвесторов в украинские стартапы фокусировались на DefenceTech, писал Forbes в январе 2025-го.