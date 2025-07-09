В Україні запустився новий оборонний фонд Darkstar обсягом €15 млн. У планах – проінвестувати до кінця року в три-чотири українські оборонні стартапи. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

Фонд наповнили європейські підприємці, сімейні офіси та естонський державний фонд SmartCap. Його розмір планують збільшити до €25 млн протягом наступних 6–12 місяців.

Darkstar інвестуватиме переважно в стартапи на ранніх стадіях (pre-seed та seed) із середнім розміром чека від €500 000 до €1 млн.

Фонд шукає стартапи, що спеціалізуються на компонентах для безпілотників, сенсорах, системах управління та звʼязку, засобах для РЕБ, рішеннях у сфері кібербезпеки, розвідки та спостереження військового й подвійного призначення.

Ключова вимога до стартапів – реальний бойовий досвід використання технологій або потенціал до бойового застосування найближчим часом.

Фонд надає підтримку в реєстрації компаній у Європі, відкритті банківських рахунків, виході на ринки країн НАТО та розвитку там партнерств, ідеться у релізі.

Контекст

Darkstar – коаліція, до якої входять понад 30 засновників єдинорогів, хакерів та інвесторів з Естонії, України, Німеччини, Франції та Великої Британії. Darkstar організовує в Україні хакатони для стартапів та інвестує в оборонні технології.

У вересні 2024-го коаліція інвестувала €600 000 в україно-естонську платформу ситуаційної обізнаності Farsight Vision, а у травні 2025-го – ще €600 000 в розробника боєприпасів для дронів Deftak.

У 2024-му третина з 24 найактивніших інвесторів в українські стартапи фокусувалися на DefenceTech, писав Forbes у січні 2025-го.