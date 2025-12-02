Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что компания объявляет режим «код красный» для улучшения качества ChatGPT и откладывает другие продукты. Об этом 2 декабря пишет The Wall Street Journal со ссылкой на переписку компании.

Детали

Альтман отметил, что у OpenAI еще много работы над ежедневным пользовательским опытом чат-бота, в частности над усовершенствованием персонализации для пользователей, увеличением скорости и надежности, а также расширением спектра вопросов, на которые он может отвечать.

OpenAI отодвинет работу над другими инициативами, такими как реклама, AI-агенты для медицины и покупок, а также персональный ассистент Pulse, сообщил Альтман. Он призвал временно переводить сотрудников между командами и сообщил, что компания будет проводить ежедневные звонки для ответственных за улучшение ChatGPT.

Руководитель ChatGPT Ник Терли заявил в X, что теперь компания сосредоточена на масштабировании чат-бота и на том, чтобы сделать его «еще более интуитивным и персональным».

Контекст

Особое беспокойство Альтмана вызывает Google, который в прошлом месяце выпустил новую версию модели Gemini, превзошедшую OpenAI по отраслевым бенчмаркам и поднявшую акции поискового гиганта.

База пользователей Gemini растет после августовского запуска генератора изображений Nano Banana; Google сообщил, что количество активных пользователей в месяц увеличилось с 450 млн в июле до 650 млн в октябре. OpenAI также испытывает давление от Anthropic, который набирает популярность среди бизнес-клиентов.

Поскольку OpenAI взяла на себя обязательства по инвестициям в дата-центры на сотни миллиардов долларов, беспокойство относительно сроков превращения этих инвестиций в существенные доходы в последние недели вызвало волнение на фондовом рынке. Хотя компания и остается частной – финдиректор Сара Фраер заявила во время мероприятия WSJ в ноябре, что IPO не является приоритетом в ближайшее время – ее результаты тесно связаны с показателями Nvidia, Microsoft, Oracle и других.

OpenAI не является прибыльной и вынуждена почти непрерывно привлекать финансирование, что ставит ее в финансово невыгодное положение по сравнению с Google и другими технологическими компаниями, которые могут инвестировать за счет собственных доходов. Компания также тратит агрессивнее своего основного стартап-конкурента Anthropic, и, согласно ее собственным финансовым прогнозам, ей нужно будет увеличить выручку примерно до $200 млрд, чтобы выйти на прибыль в 2030 году.