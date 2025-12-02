Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що компанія оголошує режим «код червоний» для покращення якості ChatGPT і відкладає інші продукти. Про це 2 грудня пише The Wall Street Journal із посиланням на листування компанії.
Зазначається, що це повідомлення є найчіткішим свідченням тиску, який OpenAI відчуває з боку конкурентів, що скоротили перевагу стартапу в перегонах ШІ.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Альтман зазначив, що OpenAI має ще багато роботи над щоденним користувацьким досвідом чат-бота, зокрема над удосконаленням персоналізації для користувачів, збільшенням швидкості та надійності, а також розширенням спектра запитань, на які він може відповідати.
- OpenAI відсуне роботу над іншими ініціативами, такими як реклама, AI-агенти для медицини та покупок, а також персональний асистент Pulse, повідомив Альтман. Він закликав тимчасово переводити співробітників між командами й повідомив, що компанія проводитиме щоденні дзвінки для відповідальних за покращення ChatGPT.
- Керівник ChatGPT Нік Терлі заявив у X, що тепер компанія зосереджена на масштабуванні чат-бота і на тому, щоб зробити його «ще інтуїтивнішим і персональнішим».
Контекст
Особливе занепокоєння Альтмана викликає Google, який минулого місяця випустив нову версію моделі Gemini, що перевершила OpenAI за галузевими бенчмарками й підняла акції пошукового гіганта.
База користувачів Gemini зростає після серпневого запуску генератора зображень Nano Banana; Google повідомив, що кількість активних користувачів на місяць збільшилась із 450 млн у липні до 650 млн у жовтні. OpenAI також відчуває тиск від Anthropic, що набирає популярності серед бізнес-клієнтів.
Оскільки OpenAI взяла на себе зобов’язання щодо інвестицій у дата-центри на сотні мільярдів доларів, занепокоєння щодо строків перетворення цих інвестицій на суттєві доходи останніми тижнями викликало хвилювання на фондовому ринку. Хоча компанія й залишається приватною – фіндиректорка Сара Фраєр заявила під час заходу WSJ у листопаді, що IPO не є пріоритетом найближчим часом – її результати тісно пов’язані з показниками Nvidia, Microsoft, Oracle та інших.
OpenAI не є прибутковою та змушена майже безперервно залучати фінансування, що ставить її у фінансово невигідне становище порівняно з Google та іншими технологічними компаніями, які можуть інвестувати за рахунок власних доходів. Компанія також витрачає агресивніше за свого основного стартап-конкурента Anthropic, і, згідно з її власними фінансовими прогнозами, їй потрібно буде збільшити виручку приблизно до $200 млрд, щоб вийти на прибуток у 2030 році.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.