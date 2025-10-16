Шесть из десяти украинцев (64%) уже активно используют искусственный интеллект, а для каждого пятого (20%) это стало ежедневной практикой. Об этом идет речь в результатах исследования Kantar Ukraine от 16 октября. Каждый четвертый уже использовал его для шопинга, а 36% планируют попробовать.