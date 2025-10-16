Шесть из десяти украинцев (64%) уже активно используют искусственный интеллект, а для каждого пятого (20%) это стало ежедневной практикой. Об этом идет речь в результатах исследования Kantar Ukraine от 16 октября. Каждый четвертый уже использовал его для шопинга, а 36% планируют попробовать.
Подробности
- 25% украинцев уже воспринимают ИИ как технологию, похожую по удобству на смартфоны или поисковики, а еще 15% считают, что он вскоре достигнет этого уровня. Таким образом, для 40% украинцев ИИ – это не будущее, а настоящее, говорят аналитики Kantar Ukraine. Люди ценят в нем быстроту, точность и практическую помощь в ежедневных задачах.
- «ИИ больше не ассоциируется с фантастикой. Украинцы видят в нем инструмент, упрощающий жизнь, и принимают его как часть повседневности», – отмечает Анастасия Ямелинец, клиент-партнер Kantar Ukraine.
- Каждый четвертый украинец (23%) уже использовал его для шопинга, а 36% планируют попробовать. Чаще ИИ помогает находить товары, ориентироваться в акциях или получать персонализированные рекомендации.
- В частности, 13% украинцев обращаются к советам ИИ, 12% используют персональные подборки, а 10% взаимодействуют с чат-ботами магазинов. В то же время 57% еще не имеют такого опыта, прежде всего из-за отсутствия навыков или знаний о возможностях технологии.
- Среди украинцев 41–55 лет 42% еще не использовали ИИ, но хотели бы попробовать. «Это напоминает, как когда-то люди привыкали к онлайн-банкингу или бесконтактным платежам. Как только технология становится простой и понятной, барьеры исчезают», – комментирует Ямелинец.
- 44% хотят, чтобы он помогал находить выгодные предложения или скидки, 35% – объяснять разницу между похожими товарами, 34% – фильтровать лишнюю информацию, а 33% – предлагать персонализированные решения, сообщили в Kantar Ukraine. «Потребители стремятся не к контролю, а к разумной помощи, которая учитывает их потребности и стиль жизни», – подытожили аналитики.
Контекст
Исследования проводились методом онлайн-опроса с помощью Kantar Online Track в сентябре 2025 года. В нем приняли участие 1000 респондентов, квотная выборка по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону. Целевая группа: мужчины и женщины от 18 до 55 лет. География исследования охватывает национальную панель, за исключением сел, временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий.
