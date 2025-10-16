Шестеро з десяти українців (64%) уже активно використовують штучний інтелект, а для кожного п’ятого (20%) це стало щоденною практикою. Про це йдеться в результатах дослідження Kantar Ukraine від 16 жовтня. Зазначається, що кожен четвертий уже використовував його для шопінгу, а 36% планують спробувати.