Шестеро з десяти українців (64%) уже активно використовують штучний інтелект, а для кожного п’ятого (20%) це стало щоденною практикою. Про це йдеться в результатах дослідження Kantar Ukraine від 16 жовтня. Зазначається, що кожен четвертий уже використовував його для шопінгу, а 36% планують спробувати.
Деталі
- 25% українців уже сприймають ШІ як технологію, схожу за зручністю зі смартфонами чи пошуковими системами, а ще 15% вважають, що він невдовзі досягне цього рівня. Таким чином, для 40% українців ШІ – це не майбутнє, а сьогодення, говорять аналітики Kantar Ukraine. Люди цінують у ньому швидкість, точність і практичну допомогу в щоденних завданнях.
- «ШІ більше не асоціюється з фантастикою. Українці бачать у ньому інструмент, який спрощує життя, і приймають його як частину повсякденності», – зазначає Анастасія Ямелинець, клієнт-партнерка Kantar Ukraine.
- Кожен четвертий українець (23%) уже використовував його для шопінгу, а 36% планують спробувати. Найчастіше ШІ допомагає знаходити товари, орієнтуватися в акціях чи отримувати персоналізовані рекомендації.
- Зокрема, 13% українців звертаються до порад ШІ, 12% використовують персональні підбірки, а 10% взаємодіють із чатботами магазинів. Водночас 57% ще не мають такого досвіду, перш за все через брак звички чи знань про можливості технології.
- Серед українців віком 41–55 років 42% ще не використовували ШІ, але хотіли б спробувати. «Це нагадує, як колись люди звикали до онлайн-банкінгу чи безконтактних платежів. Щойно технологія стає простою й зрозумілою, бар’єри зникають», – коментує Ямелинець.
- 44% хочуть, щоб він допомагав знаходити найвигідніші пропозиції чи знижки, 35% – пояснювати різницю між схожими товарами, 34% – фільтрувати зайву інформацію, а 33% – пропонувати персоналізовані рішення, повідомили в Kantar Ukraine. «Споживачі прагнуть не контролю, а розумної допомоги, яка враховує їхні потреби та стиль життя», – підсумували аналітики.
Контекст
Дослідження проводили методом онлайн-опитування за допомогою Kantar Online Track у вересні 2025 року. У ньому взяли участь 1000 респондентів, квотна вибірка за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном. Цільова група: чоловіки та жінки віком від 18 до 55 років. Географія дослідження охоплює національну панель, за винятком сіл, тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.
