Основатель Amazon Джефф Безос считает, что массовые инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) создают индустриальный «пузырь», который в конечном счете принесет обществу огромную пользу. Об этом он заявил во время выступления на Italian Tech Week в Турине, пишет FT .

Подробности

В отличие от финансовых кризисов, таких как в 2008 году, индустриальные «пузыри» оказывают положительный эффект, считает Безос.

Он сравнил нынешний интерес к ИИ с инвестициями в оптоволоконные сети времен дотком-бума и прорывами в биотехнологиях 1990-х, которые оставили обществу инфраструктуру и жизненно важные лекарства, даже несмотря на банкротство отдельных компаний.

«Когда пыль осядет и определятся победители, общество выиграет от этих изобретений. То же самое происходит сейчас с ИИ», – отметил Безос.

Основатель Amazon спрогнозировал, что в ближайшие десятилетия миллионы людей будут жить в космосе добровольно, ведь роботы будут эффективнее человека в выполнении сложных задач. Согласно прогнозу миллиардера, в космосе появятся гигантские дата-центры на солнечной энергии.

Безос напомнил, что в 2000 году акции Amazon рухнули со $113 до $6, однако бизнес оставался сильным. Подобная ситуация, по его мнению, может повторяться и сейчас с развитием ИИ.

«Каждая идея получает финансирование, и трудно отличить хорошие от плохих. Но это не значит, что все происходит не по настоящему. ИИ реален, он изменит каждую индустрию», – отметил миллиардер.

Контекст

Мировые гиганты искусственного интеллекта смещают фокус с языковых моделей на так называемые мировые модели, которые способны лучше понимать физическую среду человека. Google DeepMind, Meta и Nvidia соревнуются за новый прорыв в технологии, которая может стать основой для «суперинтеллекта».

Цель – научить алгоритмы ориентироваться в физическом мире, открывая путь к прогрессу в сфере самоуправляемых авто, робототехники и ИИ-агентов. «Мировые модели» нуждаются в огромных объемах данных и вычислительной мощности, но считаются ключом к «физическому ИИ».

По словам вице-президента Nvidia по технологиям симуляции Рева Лебаредиана, потенциальный рынок таких систем может достигать $100 трлн – почти размер всей глобальной экономики.

Инвестиции в ИИ стали ключевым полем конкуренции между техногигантами. Риски для компаний – оправдаются ли ожидания. Аналитики предупреждают: доходы пока не успевают за расходами. Но многие инвесторы готовы и дальше вкладывать в ИИ, пока оценки стартапов и публичных компаний растут.

Большие технологические игроки ставят на ИИ, чтобы переформатировать рынок даже ценой масштабной перестройки инфраструктуры и кадровых жертв.

Инвесторы в такие стартапы, как OpenAI, пока не беспокоятся о вопросе доходности, довольствуясь тем, что вкладывают больше денег, пока оценки продолжают расти, по данным WSJ. Однако другие инвесторы предупреждают, что бум ИИ превратился в спекулятивное безумие.