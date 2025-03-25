Кремль: содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не будет раскрыто

Содержание российско-американских переговоров, состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде, не будет обнародовано. Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможных заявлениях по итогам встречи, пишет «Интерфакс» .

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Встреча носила технический характер и была посвящена деталям, поэтому раскрытие ее содержания не планируется, сказал спикер Путина. «Это переговоры с погружением в детали, потому, конечно, содержание этих переговоров публиковаться точно не будет. Этого не следует ожидать», – отметил Песков.

По его словам, сейчас доклады анализируются, и только после этого можно будет говорить о каких-либо выводах.

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщал, что официальное заявление по итогам переговоров должно быть обнародовано в 10:00 по Киеву. Reuters отмечал, что это заявление должно быть «положительным». По данным агентства, проект совместного заявления был передан Москве и Вашингтону для окончательного согласования.

В то же время украинская делегация осталась в Эр-Рияде еще на день. Сегодня, 25 марта, там прошел еще один раунд переговоров с делегацией США.

Контекст

США провели первых два раунда переговоров с украинской делегацией вечером 23 марта, а на следующий день начали переговоры с российской делегацией.

Украину представляла делегация с министром обороны Рустемом Умеровым, заместителем главы ОП по военным вопросам Павлом Палисой, дипломатическим заместителем главы ОП Игорем Жовквой, чиновниками более низкого уровня и командой специалистов по военным и энергетическим вопросам.

На переговорах должны были определить два вопроса, объяснял накануне собеседник из правительства на условиях анонимности. Первый – объем перемирия, то есть определение, какие именно атаки запрещены. Второй – мониторинг, как будет проходить контроль за соблюдением перемирия.

Последний вопрос является ключевым и сложным, объяснял собеседник. Если не будет четкого мониторинга, это облегчит России возможность срывать его и обвинять Украину, чтобы ослабить военное и дипломатическое положение Киева.