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За підсумками переговорів США та РФ очікується «позитивна заява» – Reuters

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Переговори між делегаціями США та РФ, що відбулися 24 березня в Ер-Ріяді, принесли «певний прогрес», і найближчим часом очікується «позитивна заява». Про це пише Reuters із посиланням на джерело в Білому домі.

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Деталі

  • За словами співрозмовника агентства, зустріч у столиці Саудівської Аравії проходила з позитивною динамікою, однак деталей він не розкрив. Також не відомо, коли саме і в якому форматі буде оприлюднена заява.
  • Російське джерело сказало Reuters, що проєкт спільної заяви відправили в Москву і Вашингтон для схвалення.
  • Джерела CBS News повідомляють, що публікація заяви запланована на 10:00 за київським часом.
  • Водночас українська делегація залишається в столиці Ер-Ріяді ще на день. Між представниками України та США запланована ще зустріч, повідомило Суспільному джерело в делегації.

Контекст

У Саудівській Аравії тривають переговори технічних команд України, США та РФ щодо часткового припинення вогню в російсько-українській війні: заборони на обстріли енергетичної інфраструктури та, можливо, припинення вогню на морі.

США провели перші два раунди переговорів з українською делегацією ще ввечері 23 березня, а наступного дня розпочали переговори з російською делегацією. 

Україну представляє делегація з міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови ОП з військових питань Павлом Палісою, дипломатичним заступником голови ОП Ігорем Жовквою, чиновниками нижчого рівня та командою фахівців з військових та енергетичних питань.

На переговорах мають визначити два питання, пояснював напередодні співрозмовник з уряду на умовах анонімності. Перше – обсяг перемир’я, тобто визначення, які саме атаки заборонені. Друге – моніторинг, як відбуватиметься контроль за дотриманням перемир’я.

Останнє питання є ключовим і складним, пояснював співрозмовник. Якщо не буде чіткого моніторингу, то це полегшить Росії можливість зривати його і звинувачувати Україну, щоб послабити військове та дипломатичне становище Києва.

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