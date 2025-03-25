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Кремль: Зміст переговорів Росії та США в Ер-Ріяді не буде розкритий

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Зміст російсько-американських переговорів, що відбулися 24 березня в Ер-Ріяді, не буде оприлюднений. Про це 25 березня повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у відповідь на питання про можливі заяви за підсумками зустрічі, пише «Інтерфакс».

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Деталі

  • Зустріч мала технічний характер і була присвячена деталям, тому розкриття її змісту не планується, сказав речник Путіна. «Це переговори із зануренням у деталі, тому, звичайно, зміст цих переговорів публікуватися точно не буде. Цього не слід очікувати», – зазначив Пєсков. 
  • За його словами, наразі доповіді проходять аналіз, і лише після цього можна буде говорити про будь-які висновки.
  • Раніше CBS News із посиланням на джерела повідомляв, що офіційна заява за підсумками переговорів має бути оприлюднена о 10:00 за Києвом. Reuters зазначав, що ця заява має бути «позитивною». За даними агентства, проєкт спільної заяви було передано Москві та Вашингтону для остаточного узгодження.
  • Водночас українська делегація залишилася в столиці Ер-Ріяді ще на день. Сьогодні, 25 березня, там відбувся ще один раунд переговорів із делегацією США.

Контекст

США провели перші два раунди переговорів з українською делегацією ще ввечері 23 березня, а наступного дня розпочали переговори з російською делегацією. 

Україну представляла делегація з міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови ОП з військових питань Павлом Палісою, дипломатичним заступником голови ОП Ігорем Жовквою, чиновниками нижчого рівня та командою фахівців з військових та енергетичних питань.

На переговорах мали визначити два питання, пояснював напередодні співрозмовник з уряду на умовах анонімності. Перше – обсяг перемир’я, тобто визначення, які саме атаки заборонені. Друге – моніторинг, як відбуватиметься контроль за дотриманням перемир’я.

Останнє питання є ключовим і складним, пояснював співрозмовник. Якщо не буде чіткого моніторингу, то це полегшить Росії можливість зривати його і звинувачувати Україну, щоб послабити військове та дипломатичне становище Києва.

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