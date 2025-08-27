Наблюдательный совет Киевского авиационного института (КАИ, бывший НАУ) избрал новым президентом вуза Ксению Семенову, которая с апреля 2024 года исполняла обязанности ректора. О результатах конкурса сообщил глава наблюдательного совета КАИ Петр Чернышов в сообщении на Facebook.

Подробности

По его словам, на конкурс подалось восемь кандидатов, семеро из них приняли участие в собеседованиях.

«Обсуждения были сложными, но наблюдательный совет решил: новым президентом КАИ стала Ксения Семенова», – отметил Чернышов.

Заседание наблюдательного совета длилось семь часов. На нем присутствовали представитель бизнеса Владимир Цой и глава студенческого совета КАИ Антон Скибинский.

Контекст

Ксения Семенова родилась в 1990 году в Кривом Роге. В 2013-м окончила Национальный авиационный университет по специальности «Электронные устройства и системы» и в том же году начала работать преподавательницей в НАУ.

В 2020 году Семенову избрали в Киевский городской совет 9-го созыва от партии «Слуга народа». Она является заместителем главы комиссии по цифровой трансформации и административным услугам.

С 2021 года Семенова возглавляет образовательные программы в бизнес-инкубаторе YEP. В 2022-м стала соучредительницей благотворительного фонда «Соломенские котики», который занимается тактической медициной, гуманитарным разминированием, обеспечением авто для военных и организацией пунктов несокрушимости.

В апреле 2024 года Ксению Семенову назначили и.о. ректора КАИ. Она стала первой женщиной, возглавившей этот вуз за всю его историю.

«За время работы Ксении Семеновой в КАИ появились новые лаборатории, начались цифровые трансформации, а университет впервые за многие годы наладил диалог с бизнесом. Это сильный старт», – подчеркнул Петр Чернышов.