Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Ксения Семенова стала новым президентом Киевского авиационного института

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ксенія Семенова /из открытых источников

Ксения Семенова Фото из открытых источников

Наблюдательный совет Киевского авиационного института (КАИ, бывший НАУ) избрал новым президентом вуза Ксению Семенову, которая с апреля 2024 года исполняла обязанности ректора. О результатах конкурса сообщил глава наблюдательного совета КАИ Петр Чернышов в сообщении на Facebook.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • По его словам, на конкурс подалось восемь кандидатов, семеро из них приняли участие в собеседованиях.
  • «Обсуждения были сложными, но наблюдательный совет решил: новым президентом КАИ стала Ксения Семенова», – отметил Чернышов.
  • Заседание наблюдательного совета длилось семь часов. На нем присутствовали представитель бизнеса Владимир Цой и глава студенческого совета КАИ Антон Скибинский.

Контекст

Ксения Семенова родилась в 1990 году в Кривом Роге. В 2013-м окончила Национальный авиационный университет по специальности «Электронные устройства и системы» и в том же году начала работать преподавательницей в НАУ.

В 2020 году Семенову избрали в Киевский городской совет 9-го созыва от партии «Слуга народа». Она является заместителем главы комиссии по цифровой трансформации и административным услугам.

С 2021 года Семенова возглавляет образовательные программы в бизнес-инкубаторе YEP. В 2022-м стала соучредительницей благотворительного фонда «Соломенские котики», который занимается тактической медициной, гуманитарным разминированием, обеспечением авто для военных и организацией пунктов несокрушимости.

В апреле 2024 года Ксению Семенову назначили и.о. ректора КАИ. Она стала первой женщиной, возглавившей этот вуз за всю его историю.

«За время работы Ксении Семеновой в КАИ появились новые лаборатории, начались цифровые трансформации, а университет впервые за многие годы наладил диалог с бизнесом. Это сильный старт», – подчеркнул Петр Чернышов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні