Год за пять. Президент Киевского авиационного института Семенова о «мертвых душах» в университете и сотрудничестве с Ajax, Vodafone и SoftServe. Интервью

После лет стагнации Киевский авиационный институт (КАИ) переживает масштабную реформу – с новым наблюдательным советом, предпринимательским подходом к образованию и планом сократить долю государственного финансирования с 55% до 20%. Интервью и. о. президента КАИ Ксении Семеновой о сотрудничестве с бизнесом, «легализации» взяточничества за поселение в общежитие, перезапуск онлайн-обучения и прочем.

Временная руководительница КАИ (до августа 2024-го назывался НАУ) год – выпускница университета и депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Ксения Семенова, 35. Постоянного руководителя должен избрать наблюдательный совет университета. Семенова будет подаваться на конкурс.

Как прошел ее год в должности? «Нужно было действовать быстро, чтобы наверстать время, когда университет деградировал из-за COVID, войну и целенаправленное уничтожение предыдущим руководством», – говорит она.

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Вуз фокусируется на подготовке кадров для авиации, телекома, DefenceTech и кибербезопасности. На нем тестируется масштабная образовательная реформа, которая предусматривает перезапуск наблюдательных советов при университетах, уменьшение госфинансирования, модернизацию лабораторий. Каковы результаты?

Университет открывает лаборатории и создает новые образовательные программы с бизнесом: Ajax Systems, Vodafone, SoftServe, Huawei, EPAM, Skyfall, «Вирий» и еще полдесятка компаний. План на 2025-й – нарастить бюджет вуза на 25%, до 1 млрд грн. Наполовину он финансируется из госбюджета. «К 2030 году планируем снизить показатель до 20%», – говорит Семенова.

Почему бизнес обжегся на сотрудничестве с университетами? Какие новые образовательные программы будут в КАИ? Зачем вуз нанял игрока американской баскетбольной команды Los Angeles Lakers Славу Медведенко?

Интервью сокращено и отредактировано для ясности.

Новый президент КАI

Наше интервью – это часть вашей программы на конкурс постоянного президента КАИ?

Это часть вступительной кампании. Не думаю, что наблюдательный совет (НС) принимает решение, опираясь на медийные проявления.

Постоянный состав наблюдательного совета сформировался в феврале. Когда назначат президента на постоянную должность?

КАИ – первый университет, где более года назад был создан НС с управленческими полномочиями как в корпоративном секторе. Членов выбирает независимая комиссия. Далее НС выбирает руководителя университета на открытом конкурсе, на который может податься человек не из вуза.

Министерство образования и науки планирует внести технические изменения в постановление, регулирующее конкурс на должность руководителя. Ожидаю, что это произойдет в июле или августе. Конкурс будет объявлен после внесения изменений.

Вы будете участвовать в конкурсе? Каковы ваши основные предложения на конкурс?

Да. Главное – переход на корпоративную модель управления. Мы уже сменили организационную форму и стали государственным некоммерческим предприятием. Хотим привлечь в эту модель больше университетов. Для этого должны показать финансовую эффективность. Сейчас 55% бюджета КАИ – это госфинансирование. К 2030 году планируем снизить до 20%.

Второй приоритет – предпринимательское образование и бизнес-ориентированное обучение. Также обновление инфраструктуры КАИ вместе с бизнесом. У нас большой спортивный комплекс, поэтому есть амбиции в спорте и улучшение условий проживания для студентов. Опрос показал: это среди ключевых приоритетов для поступающих.

Мы уже решили на Ученом совете: поселяем в общежития всех желающих, включая киевлян. Планируем капитальный ремонт и изменим подход, что общежитие это не просто жилье, а часть образовательной среды.

В западных университетах есть концепция living-learning environment – ​​общежитие как образовательный хаб: общие просторы для обучения, менторские программы, интеграция в среду. Поэтому в некоторых американских вузах есть требование, что первый год студент должен жить на кампусе. Мы не будем заставлять, но предложим общежитие каждому первокурснику.

Я окончила университет два года назад. Тогда за место в общежитии приходилось часто давать взятку, потому что якобы не хватало мест.

В КАИ 13 общежитий. Часть комнат занимали наружные арендаторы. Это, возможно, имело смысл во время пандемии, но сейчас мы не продлеваем большинство таких контрактов и освобождаем места для студентов. Если их количество значительно возрастет, будем строить новые общежития.

Мы «легализовали» взяточничество за поселение в лучшую комнату. Теперь есть дифференцированные цены: студент может законно доплатить за лучшие условия. Деньги поступают не в чьи-то карманы, а на счет университета.

Финансирование университета

Каков бюджет КАИ в 2024 и 2025 годах?

В 2024 году – 800 млн грн. План на 2025-й – 1 млрд грн. Нам важно иметь баланс между госфинансированием и собственными поступлениями. Наши поступления – контрактные студенты.

Насколько возросла стоимость контрактов в 2024 году и какой рост закладываете в 2025-м?

В 2024-м – около 20%. Для некоторых программ, которые у нас сильнее конкурентов, в два раза. Ориентируемся на Киевский политехнический и Львовскую политехнику. В 2025-м ожидаем рост еще на 20%. Он будет у всех в связи с изменениями лимитов, устанавливаемых МОН.

Какие еще источники поступлений?

Проводим короткие курсы по нишевым технологиям – аэродинамика, цифровые двойники и т. д. Запустили услугу пользования термобарокамерой, которая несколько лет не работала. Она позволяет тестировать оборудование при разных условиях давления, влажности и температуры. Продвигаем исследования в нашей аэродинамической трубе.

Вывели из тени сопутствующие сервисы, например, платную парковку. Планируем монетизировать Центр культуры и искусства. Это третья по размеру концертная площадка в Киеве, рассчитанная на 1500 человек.

Ведем переговоры с бизнесом по грантовой поддержке. Если программа сильная, но дорогостоящая, спонсоры могут покрывать стипендии. В 2024-м имели хороший опыт с ПУМБ и NAUDI, которые дали стипендии на студенческие научные проекты.

Всемирный банк должен был финансировать университеты с реформированными наблюдательными советами. Получил ли КАИ эти средства?

Нам обещают €5 млн. Их начнут выделять в этом году. Это целевое финансирование научных лабораторий. Надеемся, что часть средств от Всемирного банка сможем использовать для развития образовательных программ по биотехнологиям и прикладной физике, которые мы запускаем с Академией наук.

Ксения Семенова на встрече с делегацией во главе с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном

Насколько знаю, у КАИ была проблема с «мертвыми душами», когда работники, которых на самом деле не существует, получали зарплату. Удалось ли побороть эту проблему?

Да, были. Мы уволили многих людей, в частности, руководителя управления безопасности Максима Луцкого, поскольку там сложно проследить. У людей посменная работа. Если они картой не «пикали», когда заходят в корпус, то можно сказать, что они патрулировали по территории.

Руководитель безопасности лично держал банковские карты сотрудников и ежемесячно снимал с них деньги, о чем есть видео с банкоматов. Но правоохранители затягивают расследование, и подозрения до сих пор не вручены.

Так же затягиваются уголовные дела по имуществу, которое было отчуждено в частную собственность, речь о незаконно приватизированных служебных квартирах. Мы инициировали эти дела, но мало можем повлиять на расследование.

Сотрудничество КАИ с бизнесом

Насколько сложно вовлекать бизнес в системное сотрудничество с университетом?

Сложно, потому что большинство компаний имели негативный опыт, когда вуз брал деньги на лабораторию, а она стояла закрытой. Открывали его только под визит партнеров. Или оборудование исчезало.

Хотим это изменить. К примеру, в лаборатории Ajax есть четкий план курсов на год. Мы регулярно согласовываем, что запускаем, как это интегрируется в обучение, какие проходят лабораторные, кто имеет доступ.

У нас есть «резиденты лабораторий» – команды студентов, имеющих круглосуточный доступ. Я иногда еду мимо кампуса в 23:00, а там еще свет горит, студенты работают, готовятся к соревнованиям, и никто их не выгоняет. Администратор лаборатории – тоже студент. Преподаватели – лишь менторы. У нас есть бюджет на случай сожженного микроконтроллера, но главное – чтобы пространство жило и давало свободу творчества.

Сколько сейчас у вас резидентов в лабораториях?

В трех лабораториях – 10 команд. Это стартапоподобные проекты или группы для соревнований. Со следующего семестра резидентство в одной из лабораторий станет обязательным для получения диплома бакалавра. Из 240 кредитов – для начала четыре будут работой в лаборатории.

Даже если ты не инженер, можешь писать коммуникационную стратегию, маркетинговый бизнес-план для инженерной команды. У нас есть проект КАИ Innovations – экосистема, где студенты разных курсов формируют команды и работают над проектами в течение обучения. Мы запустили курсы по предпринимательству, на которых выступают спикеры с бизнеса.

В скором времени будем запускать курс по управлению стартапами и для технических директоров. Также добавим четыре курса от компании Genesis, которые станут частью основной программы. Отдельно есть трек для оборонных проектов. Мы активно развиваем комьюнити в DHub – DefenceTech-пространстве, созданном совместно с «Октава Капитал».

Основатель Ajax Александр Конотопский в лаборатории КАИ

Кто из бизнеса приобщается к финансированию ваших проектов и как именно?

Открываем большое образовательное пространство из Huawei. Строим лабораторию по интернету вещей с дистрибьютором электроники VD MAIS, лабораторию по средствам безопасности с AxonSoft, лаборатории мобильных технологий из Vodafone.

Наши программы по информационным и электронным системам сертифицированы Львовским IT-кластером. Они активно работают над их формированием, определяя необходимые дисциплины. С SoftServe мы разрабатываем программу по прикладной математике, ориентируясь на потребности в специалистах по ИИ. В кибербезопасности работаем с государственными и бизнес-партнерами, в том числе с компанией CyberUnits Егора Аушева.

Планируем запускать магистерскую программу из BigData совместно с Vodafone. Ранее университеты придерживались парадигмы, что магистратура – ​​это продолжение бакалавриата. Мы хотим, чтобы магистерские программы продавались как отдельный продукт.

С EPAM создаем программу по компьютерной инженерии, с Ark Robotics – междисциплинарную программу по робототехнике. Работаем над образовательными курсами с дроновыми компаниями Airlogix, Skyfall, «Атлон-авиа», «Вирий».

В сфере крупной авиации с компанией ProgressTech-Ukraine (подрядчик Boeing в Украине) разрабатываем образовательный центр и лабораторию. Наши студенты также проходят практику в турецком Baykar.

Как вам за год удалось привлечь столько бизнесов?

Мы много работали над собой. Есть большая вовлеченность наблюдательного совета и Петра Чернышева лично. По ощущениям прошел не год, а пять. Нам нужно было действовать быстро, чтобы наверстать время, когда университет деградировал из-за COVID, войну и целенаправленное уничтожение предыдущим руководством.

Есть большая вовлеченность наблюдательного совета и Петра Чернышева лично, говорит Ксения Семенова. Фото Наталья Кравчук

Обучение в КАИ

Для каких секторов бизнеса КАИ готовит кадры?

В первую очередь – инженерные специальности. Сильные позиции есть в авиационной отрасли, где в Украине у нас нет конкурентов. Готовим пилотов, инженеров по обслуживанию судов, авиадиспетчеров, бортпроводников и т. д. Борисполь регулярно отправляет нам вакансии. Студенты проходят стажировку в Брюсселе в Евроконтроле.

Наш Музей авиации – инструмент популяризации. Украину долго убеждали, что она аграрная, а не технологическая страна. Когда в авиационном университете появлялись ученые, занимавшиеся дизайном самолетов или авиастроением, их забирали в Москву. Потому оставались специальности, связанные с обслуживанием. Это не исторически сложилось, а исторически сложили.

Может показаться, что самолеты не летают и ничего не происходит, но Бориспольский аэропорт нанимает людей и постоянно дает нам вакансии. Пилот – один из немногих, кто может уезжать за границу и работать там легально. Факультет логистики – один из флагманских. Работаем с крупными логистическими компаниями, автоматизацией в логистике. Не только с аэропортами, авиакомпаниями, но со всеми другими видами транспорта тоже.

Какие еще направления считаете флагманскими?

Телеком и связь – мы исследуем новые поколения 5G и имеем общие проекты с операторами и провайдерами. Кибербезопасность – Национальный киберполигон, где тренируются представители госучреждений, предприятий критической инфраструктуры, расположенный в нашем университете.

DefenceTech (авионика, конструкция летательных аппаратов и т. п.). Для этого есть историческая основа, потому что когда я поступала на первый курс, в НАУ уже делали дроны. Если хочется делать что-нибудь, кроме просто Mavic, придется изучить что-то по аэродинамике, системе управления, обработке данных и т. д.

По гражданской инженерии у нас есть большой проект с СНБО. Исследуем разрушение построек, взрывостойкость, прочность конструкций. Также у нас сильная программа по компьютерному зрению в пределах ИИ-направления.

Руководитель КАИ Ксения Семенова на открытии киберполигона на базе университета Фото предоставлено пресс-службой

Есть ли разрыв с потребностями бизнеса и популярностью программ среди поступающих?

Разрыв есть. Самая популярная инженерия программного обеспечения, но бизнесу сейчас больше нужны специалисты по hardware, электронике, прикладной механике – сложные, но высокооплачиваемые направления. Также низкий интерес к наукоемким специальностям – физике, химии, наноматериалам. На прикладную математику еще приходят благодаря связи с ИИ.

Был скандал в Киевской школе экономики (КШЭ) относительно заработной платы Юлии Свириденко. Можете ли вы позволить себе привлекать таких лекторов?

Я бы хотела, чтобы скандал был из-за того, что маленькая зарплата. Средняя зарплата профессора КАИ с полной нагрузкой и научной работой около $1000. Это очень мало. Но мы не готовы платить больше всем подряд – сначала нужна честная аттестация.

Мы уже провели конкурсы на 7 из 10 факультетов, около 50 новых преподавателей. Строим систему, в которой факультеты будут являться центрами финансовой ответственности, где у них будут собственные инструменты, как зарабатывать деньги. К примеру, короткие научные программы, партнерские деньги под научные исследования и т. д.

Преподавателей искать сложно. У нас утеряна западная модель, где у профессора есть ассистенты в научных исследованиях. Отдельные отрасли, такие как аэродинамика, имеют пять специалистов. Двое из них – в КАИ. Надо срочно доучивать.

В сотрудничестве с Robota.ua работаем не только относительно найма преподавателей, а и поиска работы для студентов. Компании дают нам запрос, кого бы они хотели взять на работу, а мы стараемся подобрать им студентов. Впоследствии это интегрируется в нашу цифровую систему, когда работодатель может посмотреть профили студентов и взять кого-то на стажировку.

Систему стажировок тоже полностью перестраиваем. Она частично фиктивная – какой-то дядька из твоего родного города подписал, что ты у него проходил практику. Ты принес в универ и все счастливы. Этого больше не будет.

Вы сказали, что диджитализация – ваш приоритет. Что удалось сделать в этом направлении?

Почти все документы уже электронные – оценки, зачетки, журналы в системе Digital University. Мы перешли с 1С на украинскую ERP-систему, с мая выплатили в ней зарплаты. Перешли на электронный документооборот во «Вчасно».

Ввели должность проректора по вступлению. Она будет сопровождать абитуриентов и отвечать за развитие онлайн-образования. Многие университеты набирают на очную форму обучения, но на самом деле работают дистанционно, при этом некачественно. Часть группы за границей, часть просто не ходит. Министерство в итоге должно сказать: «достаточно». Дистанционное образование не подходит для всех специальностей. Очное и дистанционное образование – это разные форматы.

Мы вывели студентов в офлайн, но есть спрос на онлайн от украинцев за границей и иностранцев. Поскольку у нас есть англоязычные программы на большинстве факультетов, мы будем приглашать на них иностранцев, но тогда, когда качественно организуем онлайн-образование.

Наши студенты также проходят практику в турецкой BAYKAR, говорит Ксения Семенова. Фото предоставлено пресс-службой

Сколько у вас студентов и какая часть – иностранные?

В общей сложности 15 000 студентов. Иностранцев – сотни, хотя до вторжения мы были лидерами по количеству студентов-иностранцев. Авиация – международная отрасль.

Сколько у вас образовательных программ и планируете ли сокращать их?

Около 150 образовательных программ, но планируем сокращение. По логике МОН больше аккредитованных программ – лучше, но мы выбрали другой подход: меньше, но качественнее.

На каждом из 10 факультетов будет две-три флагманские программы. То есть около 30 программ для бакалавров, столько же для магистров плюс PhD. Наша цель – не распыляться, а строить сильную инженерную школу.

Ранее вы говорили, что КАИ будет соучреждать стартапы вместе со студентами. Есть ли такие примеры?

У нас есть компания нашего студента – Lab418. Мы с ними очень много работаем и хотим теперь вместе в коммерцию зайти.

Вместе с британским фондом Good Governance Fund была разработана концепция научного парка, который станет совладельцем университетских спинофов. Готовится регистрация нескольких подобных компаний для дальнейшего привлечения венчурных инвестиций.

Это долгосрочная игра: наукоемкие стартапы выходят в экзит за 8–10 лет. Нашим партнером выступает инкубатор YEP, имеющий опыт работы с технологическими стартапами. Мы максимально способствуем тому, чтобы студент стал бизнесменом.

Когда у КАИ будет свой гольф-клуб, как у КШЭ?

Гольф-клуба пока нет, но будет команда по регби – когда-то лучшая в Украине. Мы хотим развивать спортивную культуру по образцу США. К нам присоединился спортивный директор Слава Медведенко – двукратный чемпион NBA и игрок Los Angeles Lakers. Он пересобрал баскетбольную команду КАИ. Мы также перезапустили спортивный бренд «Авиатор» и ведем переговоры с другими университетами по созданию мультиспортивной студенческой лиги.

Как вы мотивируете студентов оставаться в Украине?

Никак, мы не против, если наш выпускник будет техническим директором Boeing. Мы запустили ассоциацию выпускников, попробовали модель донатов, но эта культура у нас еще не развита.

Этим летом запустим краудфандинговый проект для выпускников и собираем деньги на создание событийной площадки в КАИ для лекций или других мероприятий. Ожидаем, что это станет магнитом для города и района. Университеты должны быть открыты, чтобы не было конфликта между студентами и горожанами.

Осенью также представим генплан развития территории КАИ. Сотрудничаем с архитектурными студиями Archimatika, balbek bureau и Big City Lab.