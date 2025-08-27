Наглядова рада Київського авіаційного інституту (КАІ, колишній НАУ) обрала новою президенткою вишу Ксенію Семенову, яка з квітня 2024 року виконувала обов’язки ректора. Про результати конкурсу повідомив голова наглядової ради КАІ Петро Чернишов у дописі на Facebook.

Деталі

За його словами, на конкурс подалися вісім кандидатів, семеро з них взяли участь у співбесідах.

«Обговорення були складними, але наглядова рада вирішила: новою президенткою КАІ стала Ксенія Семенова», – зазначив Чернишов.

Засідання наглядової ради тривало сім годин. На ньому були присутні представник бізнесу Володимир Цой та голова студентської ради КАІ Антон Скибінський.

Контекст

Ксенія Семенова народилася у 1990 році в Кривому Розі. У 2013-му закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Електронні пристрої та системи» і того самого року почала працювати викладачкою в НАУ.

У 2020 році Семенову обрали до Київської міської ради 9-го скликання від партії «Слуга народу». Вона є заступницею голови комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг.

З 2021 року Семенова очолює освітні програми в бізнес-інкубаторі YEP. У 2022-му стала співзасновницею благодійного фонду «Солом’янські котики», який займається тактичною медициною, гуманітарним розмінуванням, забезпеченням авто для військових та організацією пунктів незламності.

У квітні 2024 року Ксенію Семенову призначили в.о. ректора КАІ. Вона стала першою жінкою, яка очолила цей виш за всю його історію.

«За час роботи Ксенії Семенової в КАІ з’явилися нові лабораторії, розпочалися цифрові трансформації, а університет вперше за багато років налагодив діалог із бізнесом. Це сильний старт», – наголосив Петро Чернишов.