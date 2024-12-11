Билеты по €300–500 на международные поезда. После обысков сотрудникам УЗ вручили подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении 10 сотрудникам «Укрзализныци» в зарабатывании миллионов гривен на продаже билетов на поезда международного сообщения, их продавали по €300–500, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры 11 декабря. В УЗ заявили, что в масштабной схеме «поборов» с проводников и сбора «теневой кассы» были задействованы десятки человек.

Ключевые факты

По версии прокуратуры, «бизнес на билетах» организовал глава Первичной профсоюзной организации Вагонного участка ст. Киев-Пассажирский филиала «Пассажирская компания». Он якобы привлек к ней заместителя начальника этого участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.

Фигуранты продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, не реализуемых в системе продаж билетов, а также свободные места. Реализовывали их по цене €300–500 за билет при официальной стоимости билета на поезд «Киев – Варшава» в 3700 грн, утверждают прокуроры.

Деньги пассажиры платили «на руки» начальникам поездов или проводникам международного направления. До введения «Укрзализныцей» системы верификации пассажиров через «Дія.Підпис» участники схемы вроде бы выкупали билеты для последующей перепродажи пассажирам непосредственно перед отправкой.

По указанным схемам продавали билеты на поезда №67/68 «Киев – Варшава», №19/20 «Киев – Хелм», №119/120 «Днепр – Киев – Хелм – Киев – Днепр», №23/24 «Киев – Хелм», №89/90 «Киев – Перемышль», №351/352 «Киев – Кишинев», а также другие поезда международного сообщения. Следователи задокументировали деятельность этих схем в январе–июне 2024 года.

По предварительным подсчетам следователей, в результате неучтенной продажи билетов «Укрзализныця» потеряла более 73 млн грн прибыли.

В пресс-службе УЗ сообщили, что совместно с Нацполицией нейтрализовали деятельность организованной преступной группы, которая «в течение нескольких лет занималась вымогательством».

«Рядовые работники железной дороги фактически стали заложниками хорошо организованной криминальной схемы, в которой они вынуждены были платить «дань» группе коллег, в частности руководителю, отвечавшему за работу проводников на производственном подразделении, и руководителю профсоюзной организации этого подразделения», – говорится в сообщении.

Контекст

11 декабря Нацполиция проводила обыски и задержания в Киеве и Киевской области, чтобы остановить деятельность организованной преступной группы, которая «паразитировала» на рядовых железнодорожниках. Обыски проходили по местам жительства причастных к криминальным схемам служащих и в офисных помещениях структурного подразделения УЗ, сообщил Нацпол. Следственные действия запланированы в поездах международного сообщения во время отправления и прибытия.

В ходе более 80 обысков правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 млн грн, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и т.д.