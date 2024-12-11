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обшуки УЗ /пресс-служба «Укрзализныци»
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Полиция проводит обыски в «Укрзализныце». Пассажиров предупредили о возможных неудобствах

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Обыски в Укрзализныце — причина Фото пресс-служба «Укрзализныци»

Национальная полиция 11 декабря проводит обыски и задержания в Киеве и Киевской области, чтобы остановить деятельность организованной преступной группы, которая «паразитировала» на рядовых железнодорожниках, сообщили пресс-службы «Укрзализныци» и Нацполиции. Это может повлечь задержку движения поездов и другие неудобства для пассажиров, предупредили в компании.

Ключевые факты

  • Правоохранители осуществляют обыски, изымают доказательства, проводят опрос и задержание в Киеве и области, чтобы остановить деятельность организованной преступной группы, которая «паразитировала» на рядовых железнодорожниках, говорится в сообщении.
  • Обыски проходят по местам жительства причастных к криминальным схемам служащих и в офисных помещениях структурного подразделения УЗ, сообщил Нацпол. Следственные действия запланированы в поездах международного сообщения во время отправления и прибытия.
  • Процессуальные действия согласованы с «Укрзализныцей», отметила компания. Все обстоятельства операции будут сообщены впоследствии.
  • Пассажиров предупредили о возможных неудобствах: ограничение доступа, дополнительные проверки или задержки движения.
Полиция проводит обыски в «Укрзализныце». Пассажиров предупредили о возможных неудобствах /Фото 1

прессслужба УЗ

Полиция проводит обыски в «Укрзализныце». Пассажиров предупредили о возможных неудобствах /Фото 2

прессслужба УЗ

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Контекст

21 октября Кабмин назначил Александра Перцовского новым главой правления компании сроком на три года. До этого он возглавлял пассажирское направление УЗ.

7 октября Евгений Лященко написал заявление об уходе с поста главы УЗ. Увольнение произошло после назначения нового профильного министра Алексея Кулебы и присоединения к наблюдательному совету УЗ Александра Камышина, советника президента Владимира Зеленского. Что стоит за увольнением топ-менеджера и в каком состоянии сейчас УЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.

1 ноября руководителем филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» назначен Олег Головащенко, ранее возглавлявший Киевский электровагоноремонтный завод.

По итогам января – сентября «Укрзалізниця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн, по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года. Финансовый план компании на 2024 год предусматривает ущерб в размере 12,6 млрд грн.

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