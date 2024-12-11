Полиция проводит обыски в «Укрзализныце». Пассажиров предупредили о возможных неудобствах

Национальная полиция 11 декабря проводит обыски и задержания в Киеве и Киевской области, чтобы остановить деятельность организованной преступной группы, которая «паразитировала» на рядовых железнодорожниках, сообщили пресс-службы «Укрзализныци» и Нацполиции. Это может повлечь задержку движения поездов и другие неудобства для пассажиров, предупредили в компании.

Ключевые факты

Правоохранители осуществляют обыски, изымают доказательства, проводят опрос и задержание в Киеве и области, чтобы остановить деятельность организованной преступной группы, которая «паразитировала» на рядовых железнодорожниках, говорится в сообщении.

Обыски проходят по местам жительства причастных к криминальным схемам служащих и в офисных помещениях структурного подразделения УЗ, сообщил Нацпол. Следственные действия запланированы в поездах международного сообщения во время отправления и прибытия.

Процессуальные действия согласованы с «Укрзализныцей», отметила компания. Все обстоятельства операции будут сообщены впоследствии.

Пассажиров предупредили о возможных неудобствах: ограничение доступа, дополнительные проверки или задержки движения.

прессслужба УЗ прессслужба УЗ Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

21 октября Кабмин назначил Александра Перцовского новым главой правления компании сроком на три года. До этого он возглавлял пассажирское направление УЗ.

7 октября Евгений Лященко написал заявление об уходе с поста главы УЗ. Увольнение произошло после назначения нового профильного министра Алексея Кулебы и присоединения к наблюдательному совету УЗ Александра Камышина, советника президента Владимира Зеленского. Что стоит за увольнением топ-менеджера и в каком состоянии сейчас УЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.

1 ноября руководителем филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» назначен Олег Головащенко, ранее возглавлявший Киевский электровагоноремонтный завод.

По итогам января – сентября «Укрзалізниця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн, по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года. Финансовый план компании на 2024 год предусматривает ущерб в размере 12,6 млрд грн.