Квитки по €300–500 на міжнародні поїзди. Після обшуків співробітникам УЗ вручили підозри

Правоохоронці повідомили про підозру 10 співробітникам «Укрзалізниці» у зароблянні мільйонів гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення, їх продавали по €300–500, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури 11 грудня. В УЗ заявили, що у масштабній схемі «поборів» із провідників та збору «тіньової каси» були задіяні десятки людей.

Ключові факти

За версією прокуратури, «бізнес на квитках» організував голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія». Він начебто залучив до неї заступника начальника цієї дільниці, інструкторів поїзних бригад і начальників поїздів міжнародного сполучення.

Фігуранти продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця. Реалізовували їх за ціною €300–500 за квиток при офіційній вартості квитка на потяг «Київ – Варшава» у 3700 грн, стверджують прокурори.

Гроші пасажири платили «на руки» начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку. До введення «Укрзалізницею» системи верифікації пасажирів через «Дія.Підпис» учасники схеми начебто викуповували квитки для подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо перед відправленням.

За вказаними схемами продавали квитки на потяги №67/68 «Київ – Варшава», №19/20 «Київ – Хелм», №119/120 «Дніпро – Київ – Хелм – Київ – Дніпро», №23/24 «Київ – Хелм», №89/90 «Київ – Перемишль», №351/352 « Київ – Кишинів», а також інші потяги міжнародного сполучення. Слідчі задокументували діяльність цих схем протягом січня–червня 2024 року.

За попередніми підрахунками слідчих, внаслідок необлікованого продажу квитків «Укрзалізниця» втратила понад 73 млн грн прибутку.

У пресслужбі УЗ повідомили, що спільно з Нацполіцією нейтралізували діяльність організованої злочинної групи, яка «протягом років займалася здирництвом із київських провідників».

«Рядові працівники залізниці фактично стали заручниками добре організованої кримінальної схеми, у якій вони змушені були сплачувати «данину» групі колег, зокрема керівникові, який відповідав за роботу провідників на виробничому підрозділі, та очільнику профспілкової організації цього підрозділу», – сказано у повідомленні.

Контекст

11 грудня Нацполіція проводила обшуки та затримання у Києві та Київській області, щоб зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка «паразитувала» на рядових залізничниках. Обшуки проходили за місцями проживання причетних до кримінальних схем службовців і в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ, повідомив Нацпол. Слідчі дії заплановані у потягах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття.

Під час понад 80 обшуків правоохоронці вилучили гроші у національній та іноземній валюті на суму майже 5 млн грн, автомобілі, чорнові записи, документацію, телефони тощо.