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Львов теряет популярность среди деловых туристов. Заполняемость отелей в 2024 году упала с 52% до 49%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Заполняемость гостиниц Львова в 2024 году уменьшилась до 49% по сравнению с 52% за аналогичный период 2023-го. Об этом говорится в сообщении проекта гостиничной аналитики Hotel Matrix от 3 апреля.

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Подробности

  • В 2024 году гостиничный рынок Львова претерпел значительные изменения: город потерял часть своей привлекательности для делового туризма в пользу Киева, что привело к сокращению корпоративных и бизнес-бронирований, отметили в Hotel Matrix.
  • Это привело к снижению общей загруженности, говорят аналитики, хотя гостиницы пытались повысить средний тариф (ADR), это не смогло полностью компенсировать потери, из-за чего годовой показатель RevPAR упал по сравнению с 2023-м.
  • По данным Hotel Matrix, средний тариф (ADR) за отчетный период составил 2785 грн, что на 5,8% превышает показатель 2023 года. В то же время выручка на доступный номер в день (RevPAR) снизилась на 3,2% и составила 1375 грн.
  • Повышение среднего тарифа на 5,8% не смогло компенсировать спад заполняемости, что свидетельствует о трудностях гостиниц Львова в преодолении сокращения клиентских потоков, из-за чего RevPAR в 2024-м снизился, пояснили в Hotel Matrix.
  • Для компенсации изменений в динамике клиентских потоков гостиницам Львова следует пересмотреть свои стратегии на 2025 год, говорят исследователи.
Львов теряет популярность среди деловых туристов. Заполняемость отелей в 2024 году упала с 52% до 49% /Фото 1

Инфографика: Hotel Matrix

Контекст

Hotel Matrix – это онлайн-сервис для анализа гостиничного бизнеса, созданный экспертами Польши и Украины. Проект запустили в мае 2020 года, и на сегодняшний день к нему привлечены 200 отелей.

Гостиничный рынок Киева в 2024-м продемонстрировал стабильный рост: уровень заполняемости гостиниц увеличился до 42% против 30% в 2023 году, по данным Hotel Matrix. Исследователи отмечают, что если 2023-й для столицы был временем приспосабливания, то 2024 год ознаменовался уверенным подъемом. Эксперты отмечают, что спрос не только восстанавливается, но и трансформируется: новыми ключевыми группами становятся бизнес-туристы, посетители событий и гости, выбирающие длительное пребывание.

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