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Львів втрачає популярність серед ділових туристів. Заповненість готелів у 2024 році впала з 52% до 49%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Заповнюваність готелів Львова у 2024 році зменшилася до 49% порівняно з 52% за аналогічний період 2023-го. Про це йдеться в повідомленні проєкту готельної аналітики Hotel Matrix від 3 квітня.

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Деталі 

  • У 2024 році готельний ринок Львова зазнав значних змін: місто втратило частину своєї привабливості для ділового туризму на користь Києва, що призвело до скорочення корпоративних і бізнес-бронювань, зазначили в Hotel Matrix. 
  • Це спричинило зниження загальної завантаженості, говорять аналітики, хоча готелі намагалися підвищити середній тариф (ADR), це не змогло повністю компенсувати втрати, через що річний показник RevPAR упав порівняно з 2023-м.
  • За даними Hotel Matrix, середній тариф (ADR) за звітний період становив 2785 грн, що на 5,8% перевищує показник 2023 року. Водночас виручка на доступний номер на день (RevPAR) знизилася на 3,2% і склала 1375 грн.
  • Підвищення середнього тарифу на 5,8% не змогло компенсувати спад заповнюваності, що свідчить про труднощі готелів Львова у подоланні скорочення клієнтських потоків, через що RevPAR у 2024-му знизився, пояснили в Hotel Matrix.
  • Для компенсації змін у динаміці клієнтських потоків готелям Львова варто переглянути свої стратегії на 2025 рік, говорять дослідники.
Львів втрачає популярність серед ділових туристів. Заповненість готелів у 2024 році впала з 52% до 49% /Фото 1

Інфографіка: Hotel Matrix

Контекст 

Hotel Matrix – це онлайн-сервіс для аналізу готельного бізнесу, створений експертами з Польщі та України. Проєкт запустили у травні 2020 року, і на сьогодні до нього долучено 200 готелів.

Готельний ринок Києва у 2024-му продемонстрував стабільне зростання: рівень заповнюваності готелів збільшився до 42% проти 30% у 2023 році, за даними Hotel Matrix. Дослідники зазначають, що якщо 2023-й для столиці був часом пристосування, то 2024 рік ознаменувався впевненим підйомом. Експерти наголошують, що попит не тільки відновлюється, а й трансформується: новими ключовими групами стають бізнес-туристи, відвідувачі подій та гості, які обирають тривале перебування.

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