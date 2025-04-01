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Період виживання пройдений. Заповненість готелів у Києві в 2024 році зросла з 30% до 42%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Готельний ринок Києва показав у 2024 році стабільне зростання: заповнюваність готелів зросла до 42% порівняно з 30% у 2023 році. Про це 1 квітня повідомила пресслужба проєкту Hotel Matrix, який займається готельною аналітикою.

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Деталі 

  • Якщо 2023 рік був для Києва періодом адаптації, то 2024-й став роком впевненого розвитку, кажуть експерти. Попит не лише повертається, а й змінюється: бізнес-туризм, подієвий сегмент і довгострокові гості формують нову аудиторію.
  • Середній тариф (ADR) у 2024 році склав 2520 грн, що на 27% вище, ніж торік (1987 грн), а виручка на доступний номер (RevPAR) зросла на 93% – до 1048 грн із 543 грн у 2023-му. Hotel Matrix зазначає, що це свідчить не просто про відновлення, а про перехід від виживання до ефективного управління дохідністю. 
  • Готелі, які грамотно працюють із сегментами та ціноутворенням, демонструють структурне зростання й покращення тарифної дисципліни, говорять аналітики.
Період виживання пройдений. Заповненість готелів у Києві в 2024 році зросла з 30% до 42% /Фото 1

Інфографіка: Hotel Matrix

Контекст 

Hotel Matrix – це онлайн-інструмент для аналізу готельного бізнесу, розроблений спеціалістами з Польщі та України. Старт проєкту відбувся у травні 2020 року, і наразі до нього підключено 200 готелів.

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