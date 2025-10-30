Онлайн-ритейлер косметики MakeUp 24 октября 2025 года представил первую в Украине beauty-подписку – MakeUp Premium, сообщили в пресс-службе сети.

Ключевые факты

Сервис объединяет бонусы на покупки, экспертные консультации и эксклюзивные подарки.

Подписчики получат до 10% бонусов от каждого заказа, безлимитные консультации косметолога, нутрициолога, визажиста, трихолога, психолога и beauty-подарки для первых клиентов.

Стоимость подписки – 799 грн на год, срок действия – 12 месяцев.

В будущем MakeUp планирует добавить образовательные сервисы, онлайн-воркшоп и специальные премиум-продукты.

Контекст

Выручка ООО «Мейкап Трейдинг» составляет 2,4 млрд грн за первые шесть месяцев 2025-го, по данным YouControl. Это на 17% больше, чем годом ранее.

В октябре 2025-го в Киеве заработало 20 почтоматов MakeUp. В проект инвестировали более 2 млн грн, а до 2026 года сеть планируют расширить по всей стране.

MakeUp развивает и офлайн-направление. В 2023 году к магазину в Киеве добавился шоу-рум в Варшаве. По состоянию на октябрь 2025-го компания работает в 36 странах.