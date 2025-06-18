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Booking в мире красоты. MakeUp инвестирует €500 000 в агрегатор beauty-мастеров и салонов. Нужна ли рынку новая платформа?

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes
Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

2 хв читання

MakeUP салони краси EVA сфера послуг /коллаж Анастасия Савеленко

MakeUp запустил агрегатор для поиска мастеров и салонов Фото коллаж Анастасия Савеленко

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Крупнейший интернет-магазин косметики и парфюмерии MakeUp запустил новый сервис – платформу записи в салоны и к мастерам красоты. В разработку MakeUp Hub вложили более €500 000. Сработает ли идея?

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MakeUp не является только онлайн-магазином. Компания запустила в июне 2025 года сервис поиска мастеров и салонов – MakeUp Hub.

Первую платформу протестировали в Киеве: компания собрала начальную базу специалистов и проверила их, рассказывает PR&Marketing директор MakeUp Ольга Кузнецова. Теперь сервис доступен во всех регионах.

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