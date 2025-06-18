Крупнейший интернет-магазин косметики и парфюмерии MakeUp запустил новый сервис – платформу записи в салоны и к мастерам красоты. В разработку MakeUp Hub вложили более €500 000. Сработает ли идея?

MakeUp не является только онлайн-магазином. Компания запустила в июне 2025 года сервис поиска мастеров и салонов – MakeUp Hub.

Первую платформу протестировали в Киеве: компания собрала начальную базу специалистов и проверила их, рассказывает PR&Marketing директор MakeUp Ольга Кузнецова. Теперь сервис доступен во всех регионах.