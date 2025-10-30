Підписка від 49 грн
MakeUp запускає сервіс розумної підписки Premium

Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes

1 хв читання

Найбільший онлайн-ритейлер косметики MakeUp представив підписку Premium /Ілюстрація Shutterstock

Найбільший онлайн-ритейлер косметики MakeUp представив підписку Premium Фото Ілюстрація Shutterstock

Онлайн-ритейлер косметики MakeUp 24 жовтня 2025-го представив першу в Україні beauty-підписку – MakeUp Premium, повідомили в пресслужбі мережі.

Ключові факти

  • Сервіс поєднує бонуси на покупки, експертні консультації та ексклюзивні подарунки.
  • Підписники отримають до 10% бонусів від кожного замовлення, безлімітні консультації косметолога, нутриціолога, візажиста, трихолога, психолога та beauty-подарунки для перших клієнтів.
  • Вартість підписки – 799 грн на рік, термін дії – 12 місяців.
  • У майбутньому MakeUp планує додати освітні сервіси, онлайн-воркшопи та спеціальні преміумпродукти.

Контекст

Виторг ТОВ «Мейкап Трейдінг» становить 2,4 млрд грн за перші шість місяців 2025-го, за даними YouControl. Це на 17% більше, ніж роком раніше. 

У жовтні 2025-го в Києві запрацювало 20 поштоматів MakeUp. У проєкт інвестували понад 2 млн грн, а до 2026-го мережу планують розширити по всій країні. 

MakeUp розвиває і офлайн-напрям. У 2023-му до магазину в Києві додався шоу-рум у Варшаві. Станом на жовтень 2025-го компанія працює у 36 країнах.

